"Западный нарратив": РФ хочет провести в среду заседание в ООН, посвященное детям из Украины

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, в Москве хотят развеять нарратив о том, что РФ похищает украинских детей. Также российская сторона ожидает, что США якобы будут распространять дезинформацию о войне в Украине.

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что РФ планирует в среду 5 апреля провести неофициальное заседание Совбеза, посвященное депортации детей из Украины. По его словам, российская сторона хочет разрушить "западный нарратив", о чем пишет Associated Press.

По словам Небензи, утверждения о том, что Россия депортирует детей из Украины, якобы являются ложными. Поэтому РФ хочет "развеять версию" о том, что они были похищены.

Кроме того, как пишут журналисты, Небензя отреагировал на заявление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия, начав председательствовать в Совбезе с 1 апреля, будет продвигать свою пропаганду о войне в Украине.

Так, Небензя заявил, что Россия всегда якобы была "честным посредником", а потому будет пытаться сохранить свою роль и организацию Совета безопасности ООН. Также постпред РФ заявил, что Москва ожидает от Соединенных Штатов распространения "неправдивой информации" о российском вторжении в Украину.

"Мы думаем как раз наоборот", — сказал он.

Журналисты также отметили, что, как ожидается, 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать на заседании, посвященном "эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН".

Кроме того, как сказано в материале, будут проведены другие встречи, посвященные конфликтам в Сирии, Мали, Ливии, Гаити и других горячих точках. Там также председательствовать будет Лавров.

Напомним, что 3 апреля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала председательствование России в Совбезе ООН первоапрельской шуткой. Она отметила, что в Вашингтоне ожидают, что Россия будет продвигать дезинформацию о войне в Украине, пользуясь своим положением.

Также сообщалось, что с первого апреля РФ возглавляет Совбез ООН. Эксперты называют это "победой пропаганды Путина", поскольку Москва сможет влиять на повестку дня, выбирая определенные направления в качестве приоритетных или, наоборот, менее важных.