"Спадщина Луни": у США дівчина прожила два роки на дереві, щоб захистити його (фото)

10 грудня 1997 року 23-річна Джулія Хілл залізла на дерево, яке стало її новим будинком, що знаходився за 50 метрів над землею. На площі 3 квадратних метри було все необхідне для життя. Американка провела у своєму незвичайному будинку два роки, поки йому не дали спокій.

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У віці 23 років активістка екологічного руху Джулія "Метелик" Хілл оселилася на дереві, яке назвала "Луна", у каліфорнійському лісі Редвуд (США) на знак громадянської непокори. Її перебування на дереві тривало з 10 грудня 1997 року до 23 грудня 1999 року. Про це повідомляє The Insider.

Компанія Pacific Lumber оголосила про нову ініціативу суцільної вирубки, яка мала значно скоротити кількість дерев у легендарному лісі. Під бензопилу потрапляло і Червоне дерево, також відоме як Секвоя, яке сягало висоти понад 60 метрів і мало вік понад 500 років. Однак Джулія врятувала це дерево, використовуючи його як свій будинок протягом 738 днів.

Видання пропонує згадати, який шлях здолала активістка заради порятунку лісу.

Батько Хілл був мандрівним проповідником, тому більшу частину свого дитинства вона провела у переїздах США. Прізвисько "Метелик" він отримав у 7 років, коли під час походу метелик сіл йому на палець і залишався там до кінця походу. З того часу вона використовує це прізвисько.

Більшість свого раннього життя вона навчалася вдома. Коли 2009 року газета San Francisco Chronicle запитала Хілл про її дитинство, вона розповіла про почуття соціальної ізоляції.

"Я не належала собі, я не вписувалася в суспільство. Я не розуміла інших людей; я не знала, як із ними спілкуватися", — сказала вона.

Більшу частину свого дитинства дівчина провела у переїздах США Фото: atlasandboots.com

Якось літньої ночі 1996 року Хілл знаходилася за кермом автомобіля, в який ззаду врізався п'яний водій. Внаслідок аварії, що ледь не закінчилася летальним кінцем, вона майже цілий рік не могла говорити й ходити. У процесі відновлення дівчина переглянула свої пріоритети та зацікавилася охороною навколишнього середовища.

"На відновлення після аварії пішло 10 місяців фізичної та когнітивної терапії, і за цей час я зрозуміла, що хочу знайти більш вагому мету свого перебування на цій планеті. Після того, як мене виписали від останнього лікаря, я вирушила в подорож з друзями, яка привела мене до Каліфорнії, де я опинилася в червоних лісах", — розповіла американка журналу Grist у 2006 році.

10 грудня 1997 року 23-річна Джулія залізла на дерево, яке стало її новим будинком, що знаходився за 50 метрів над землею. На площі 3 квадратні метри було все необхідне для життя на дереві: невелика кухня з плитою, ванна кімната з системою збору дощової води, а також душ. Крім того, у її розпорядженні були фарби та полотно. Джулія провела у своєму незвичайному будинку два роки, поки не досягла своєї мети.

Джулія провела у своєму незвичайному будинку два роки, поки не досягла своєї мети Фото: The Insider

Угода про збереження Луни гарантувала, що дерево та навколишня територія радіусом у 61 метр будуть збережені, але вже зрубані дерева залишаться у власності компанії. У 2007 році підприємство Pacific Lumber Company подало заяву про банкрутство, посилаючись на високу вартість екологічних норм.

2000 року на телебаченні відбулася прем'єра документального фільму під назвою "Метелик", в якому розповідалося про те, як американка жила на дереві.

Джулія "Метелик" Хілл 12 січня 2006 року в Санта-Моніці, Каліфорнія Фото: The Insider

Нині Хілл є активістом та автором. У 2000 році вона опублікувала мемуари "Спадщина Луни: історія дерева, жінки та боротьби за порятунок Червоного лісу", в яких вона описала свій досвід життя на дереві. Зараз жінці 49 років, вона веде більш самотнє життя, але залишається прихильною до тих же екологічних цілей.

Раніше Фокус писав, що жителі невеликого містечка в США хочуть тікати через величезну вирву. Протягом 15 років містечко Дейзетта (США) з населенням менш як 1000 осіб, розташоване приблизно за 55 миль на північний схід від Х'юстона, не турбувалося про проблему. Але 2 квітня карстова вирва знову почала розширюватися. Грунт почав тріскати і земля поступово зникала.

Також повідомлялося, що ЗС РФ зрубали у Запорізькій області 600-річний дуб. Дерево було в обхваті до 6 метрів, а заввишки близько 40 метрів. Наразі від дуба залишився лише пень, який окупанти "прикрасили" декоративною галькою.