Перестрілка в Інгушетії: російський спецназ вступив у бій із бойовиками (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що в результаті перестрілки загинули два силовики, а також 6 отримали поранення.

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У ніч на 6 квітня в російській Інгушетії спецназ ФСБ розпочав "контртерористичну операцію" із затримання підозрюваних в обстрілі поста ДПС 27 березня. Про це повідомляє "Інтерфакс ".

Повідомляється, що перестрілка розпочалася у поселенні Зязіков-Юрт Малгобецького району.

"Під час спроби затримання останні чинили опір і відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів з автоматичної зброї", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі йдеться про те, що силовики змогли вийти на слід групи, яка, як передбачається, обстріляла посаду ДПС на кордоні Північної Осетії та Інгушетії 27 березня та співробітників ПДН на околиці Малгобека 3 квітня.

В Інгушетії спецназ РФ проводить "контртерористичну операцію"

Режим "Контртерористичної операції" було введено в Малгобецькому районі ще 3 квітня.

Також Telegram-канал Mash повідомив, що підозрювані сховалися у занедбаному будинку. Вони відмовилися здаватися, а тому почалася стрілянина зі спецназом ФСБ.

Повідомляється, що внаслідок перестрілки двоє силовиків загинули, а також шестеро отримали поранення. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

В Інгушетії загинули два російські силовика

Російські ЗМІ також повідомили, що 27 березня невідомі напали на посаду ДПС Волга -14 на кордоні Інгушетії та Північної Осетії, в результаті було поранено двох поліцейських РФ. Крім того, 3 квітня та сама група обстріляла силовиків на території кошари у Малгобецькому районі.

Нагадаємо, що ввечері 5 квітня у Москві частково вимкнули світло. За інформацією журналістів, без світла залишився цілий квартал. Електрики немає понад годину, а попередньою причиною називають аварію на електромережах.

Крім того, 5 квітня в центрі Москви горіла будівля Міноборони РФ. В одній із будівель Міноборони країни-агресора виникла пожежа. Там було евакуйовано співробітників адміністративних підрозділів міністерства, вогонь охопив 60 кв. метрів.