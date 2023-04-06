Перестрелка в Ингушетии: российский спецназ вступил в бой с боевиками (видео)

Российские СМИ сообщают, что в результате перестрелки погибли два силовика, а также 6 получили ранения.

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В ночь на 6 апреля в российской Ингушетии спецназ ФСБ начал "контртеррористическую операцию" по задержанию подозреваемых в обстреле поста ДПС 27 марта. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что перестрелка началась в поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

"При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

В материале говорится, что силовики смогли выйти на след группы, которая, как предполагается, обстреляла пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников ПДН на окраине Малгобека 3 апреля.

В Ингушетии спецназ РФ проводит "контртеррористическую операцию"

Издание пишет, что режим Контртеррористической операции был введен в Малгобекском районе еще 3 апреля.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемые спрятались в заброшенном доме. Они отказались сдаваться, а потому началась перестрелка со спецназом ФСБ.

Сообщается, что в результате перестрелки двое силовиков погибли, а также шестеро получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Ингушетии погибли два российских силовика

Российские СМИ также сообщили, что 27 марта неизвестные напали на пост ДПС Волга -14 на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских РФ. Кроме того, 3 апреля та же группа обстреляла силовиков на территории кошары в Малгобекском районе.

Напомним, что вечером 5 апреля в Москве частично выключили свет. По информации журналистов, без света остался целый квартал. Электричества нет уже больше часа, а предварительной причиной называют аварию на электросетях.

Кроме того, 5 апреля в центре Москвы горело здание Минобороны РФ. В одном из зданий Минобороны страны-агрессора возник пожар. Там были эвакуированы сотрудники административных подразделений министерства, огонь охватил 60 кв. метров.