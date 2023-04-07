Давня традиція: у Нідерландах новий сорт тюльпанів назвали на честь дружини президента США

Згідно з голландською традицією, нові сорти тюльпанів називають на честь перших леді США, починаючи з кінця 19 століття.

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Посол Королівства Нідерландів в Америці Андре Хаспелс вручив букет тюльпанів нового сорту дружині президента США Джилл Байден. Квітку назвали на її честь. Про це повідомляє AP News.

Згідно з повідомленням видання, нова квітка має червоно-жовтогарячий колір з бахрімчатими пелюстками й називатиметься на честь першої леді США. Джилл Байден сказала тост і сказала, що для неї велика честь брати участь у цій церемонії.

"У цей щасливий час нехай сліпучий помаранчевий колір цих тюльпанів буде нагадуванням про багато свят, які разом пережили наші народи. Нехай він стане маяком для дружби, яку ми продовжуємо зміцнювати сьогодні", — сказала дружина Джо Байдена.

Церемонія вручення квітів була проведена у рамках Днів тюльпанів, які проходили у резиденції посла Королівства Нідерландів у США. Згідно з голландською традицією, нові сорти тюльпанів називають на честь перших леді США, починаючи з кінця 19 століття.

"Це була дуже особлива церемонія, тому що таке трапляється не щодня", — сказав Хаспелс у телефонній розмові з журналістами The Associated Press після презентації.

Новий сорт тюльпанів називатиметься на честь Джилл Байден Фото: Bristol Herald Courier

Френсіс Фолсом Клівленд, дружина Гровера Клівленда, була першою дружиною президента, яка отримала свій сорт тюльпанів. У 2004 році Лора Буш, дружина Джорджа Буша, також була нагороджена своїм тюльпаном.

Видання зазначає, що Джилл Байден любить свіжозрізані квіти. У Білому домі вона має власний сад для зрізання квітів.

Раніше Фокус писав, що дружина Байдена розіграла журналістів, прикинувшись стюардесою. Перша леді США ходила в перуці салоном літака і роздавала пасажирам морозиво.

Також повідомлялося, що перша леді Джилл Байден працюватиме поза Білим домом. Дружина Джо Байдена викладатиме академічний лист у коледжі. У такий спосіб вона порушить 231-річну традицію всіх дружин президентів.