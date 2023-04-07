Давняя традиция: в Нидерландах новый сорт тюльпанов назвали в честь жены президента США

Согласно голландской традиции, новые сорта тюльпанов называют в честь первых леди США начиная с конца 19 века.

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Посол Королевства Нидерландов в Америке Андре Хаспелс вручил букет тюльпанов нового сорта жене президента США Джилл Байден. Цветок назвали в ее честь. Об этом сообщает AP News.

Согласно сообщению издания, новый цветок имеет красно-оранжевый цвет с бахромчатыми лепестками и будет называться в честь первой леди США. Джилл Байден произнесла тост и сказала, что для нее большая честь участвовать в этой церемонии.

"В это счастливое время пусть ослепительный оранжевый цвет этих тюльпанов будет напоминанием о многих праздниках, которые вместе пережили наши народы. Пусть он станет маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня", — сказала супруга Джо Байдена.

Церемония вручения цветов была проведена в рамках Дней тюльпанов, которые проходили в резиденции посла Королевства Нидерландов в США. Согласно голландской традиции, новые сорта тюльпанов называют в честь первых леди США начиная с конца 19 века.

"Это была очень особенная церемония, потому что такое случается не каждый день", — сказал Хаспелс в телефонном разговоре с журналистами The Associated Press после презентации.

Новый сорт тюльпанов будет называться в честь Джилл Байден Фото: Bristol Herald Courier

Фрэнсис Фолсом Кливленд, супруга Гровера Кливленда, была первой женой президента, которая получила свой сорт тюльпанов. В 2004 году Лора Буш, супруга Джорджа Буша, также была удостоена своего тюльпана.

Издание отмечает, что Джилл Байден любит свежесрезанные цветы. В Белом доме у нее есть собственный сад для срезки цветов.

Ранее Фокус писал, что жена Байдена разыграла журналистов, притворившись стюардессой. Первая леди США ходила в парике по салону самолета и раздавала пассажирам мороженое.

Также сообщалось, что первая леди Джилл Байден будет работать вне Белого дома. Жена Джо Байдена будет преподавать академическое письмо в колледже. Таким образом она нарушит 231-летнюю традицию всех жен президентов.