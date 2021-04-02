Жена Байдена разыграла журналистов, притворившись стюардессой

Первая леди США ходила в парике по салону самолета и раздавала пассажирам мороженое.

Супруга президента США Джо Байдена в четверг, 1 апреля разыграла членов пресс-пула, притворившись стюардессой во время полета из Калифорнии в Вашингтон.

Как передает телеканал NBC, во время подачи еды Джилл Байден вышла к пассажирам президентского авиарейса в черном парике, с бейджиком "Жасмин" и начала раздать мороженое всем желающим.

Журналисты пула говорят, что никто не узнал первую леди США в образе стюардессы. Затем Джилл Байден вернулась уже без парика и воскликнула "С первым апреля!"

Издание пишет, что Джилл Байден смогла обмануть не только журналистов, но и своих помощников.

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 31 марта вновь споткнулся при подъеме на борт Air Force One перед полетом в Питтсбург. На кадрах видно, как американский лидер в дождливую погоду поднимается по трапу самолета, в одной его руку дорожная сумка, в другой – раскрытый зонт.

В свою очередь, Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, в своих мемуарах признался, что тратил деньги, которые зарабатывал в совете директоров газовой компании Burisma, занимающейся добычей газа в Украине, на наркотики и алкоголь.

Также мы писали, что во время своей первой публичной пресс-конференции со времени вступления в должность президента США Джо Байден пользовался "шпаргалками", в которых были записаны ключевые темы и имена журналистов. Журналистам удалось сфотографировать содержание некоторых из них.

Фокус сообщал, что Байден рассмеялся в ответ на вопрос об отношениях с КНДР после испытания ракет. Отвечая на вопрос одного из журналистов, американский лидер подчеркнул, что не считает этот запуск "провокацией".

"Нет, согласно информации Минобороны, это обычное дело. В этом нет ничего нового, ничего необычного в их действиях", — сказал президент США.

Затем журналист задал вопрос "повлияет ли это на дипломатические отношения двух стран", в ответ на что Байден лишь рассмеялся. После этого американский лидер развернулся и ушел.