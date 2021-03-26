Во время своей пресс-конференции Байден пользовался "шпаргалками", – Fox News (фото)

Журналистам удалось сфотографировать содержание некоторых из них.

Во время своей первой публичной пресс-конференции со времени вступления в должность президента США Джо Байден пользовался "шпаргалками", в которых были записаны ключевые темы и имена журналистов.

Об этом написало издание Fox News.

На одном из фото, снятом во время мероприятия, глава Белого дома держит держит "шпаргалку", подписанную "Инфраструктура", где перечислены обсуждаемые темы. В одном из пунктов написано: "Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США".

На другом фото видно, что Байден держит лист с фотографиями и именами присутствовавших журналистов.

Некоторые имена были обведены.

Всего на конференцию были допущены 25 журналистов.

Байден ответил на ограниченное количество вопросов со стороны заранее отобранных репортеров. Журналиста Fox News, отмечает издание, среди них не оказалось.

Напомним, во время пресс-конференции 78-летний Джо Байден также заявил, что собирается на второй президентский срок. Он поставил новую цель – провести 200 миллионов прививок против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в Белом доме. Байден также сравнил президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, назвав обоих автократами.