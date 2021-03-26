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Во время своей пресс-конференции Байден пользовался "шпаргалками", – Fox News (фото)

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Джо Байден, Пресс-конференция, Журналисты, Шпаргалка, Фотографии
Фото: Anna Moneymaker | Джо Байден

Журналистам удалось сфотографировать содержание некоторых из них.

Во время своей первой публичной пресс-конференции со времени вступления в должность президента США Джо Байден пользовался "шпаргалками", в которых были записаны ключевые темы и имена журналистов.

Об этом написало издание Fox News.

На одном из фото, снятом во время мероприятия, глава Белого дома держит держит "шпаргалку", подписанную "Инфраструктура", где перечислены обсуждаемые темы. В одном из пунктов написано: "Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США".

Джо Байден, Пресс-конференция, Журналисты, Шпаргалка, Фотографии

На другом фото видно, что Байден держит лист с фотографиями и именами присутствовавших журналистов.

Джо Байден, Пресс-конференция, Журналисты, Шпаргалка, Фотографии

Некоторые имена были обведены.

Джо Байден, Пресс-конференция, Журналисты, Шпаргалка, Фотографии

Всего на конференцию были допущены 25 журналистов.

Джо Байден, Пресс-конференция, Журналисты, Шпаргалка, Фотографии

Байден ответил на ограниченное количество вопросов со стороны заранее отобранных репортеров. Журналиста Fox News, отмечает издание, среди них не оказалось.

Напомним, во время пресс-конференции 78-летний Джо Байден также заявил, что собирается на второй президентский срок. Он поставил новую цель – провести 200 миллионов прививок против COVID-19 за первые 100 дней своего пребывания в Белом доме. Байден также сравнил президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, назвав обоих автократами.