Під час своєї прес-конференції Байден користувався "шпаргалками", — Fox News (фото)

Журналістам вдалося сфотографувати зміст деяких з них.

Під час своєї першої публічної прес-конференції з часу вступу на посаду президента США Джо Байден користувався "шпаргалками", в яких були записані ключові теми та імена журналістів.

Про це написало видання Fox News.

На одному з фото, знятому під час заходу, голова Білого дому тримає тримає "шпаргалку", підписану "Інфраструктура", де перераховані обговорювані теми. В одному з пунктів написано: "Китай витрачає на інфраструктуру утричі більше, ніж США".

На іншому фото видно, що Байден тримає лист з фотографіями та іменами присутніх журналістів.

Деякі імена були обведені.

Всього на конференцію допустили 25 журналістів.

Байден відповів на обмежену кількість питань з боку заздалегідь відібраних репортерів. Журналіста Fox News, зазначає видання, серед них не виявилося.

Нагадаємо, під час прес-конференції 78-річний Джо Байден також заявив, що збирається на другий президентський термін. Він поставив нову мету — провести 200 мільйонів щеплень проти COVID-19 за перші 100 днів свого перебування в Білому домі. Байден також порівняв президента Росії Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпінем, назвавши обох автократами.