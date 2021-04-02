Дружина Байдена розіграла журналістів, прикинувшись стюардесою

Перша леді США ходила в перуці по салону літака й роздавала пасажирам морозиво.

Дружина президента США Джо Байдена в четвер, 1 квітня, розіграла членів прес-пулу, прикинувшись стюардесою під час польоту з Каліфорнії до Вашингтона.

Як передає телеканал NBC, під час подачі їжі Джилл Байден вийшла до пасажирів президентського авіарейсу в чорній перуці, з бейджиком "Жасмін" і почала роздати морозиво всім охочим.

Журналісти пулу кажуть, що ніхто не дізнався першу леді США в образі стюардеси. Потім Джилл Байден повернулася вже без перуки та вигукнула "З першим квітня!"

Видання пише, що Джилл Байден змогла обдурити не тільки журналістів, а й своїх помічників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 31 березня, знову спіткнувся під час підйому на борт Air Force One перед польотом у Піттсбург. На кадрах видно, як американський лідер у дощову погоду піднімається по трапу літака, в одній його руці дорожня сумка, в іншій — розкрита парасолька.

Зі свого боку, Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, у своїх мемуарах зізнався, що витрачав гроші, які заробляв у раді директорів газової компанії Burisma, що займається видобутком газу в Україні, на наркотики й алкоголь.

Також ми писали, що під час своєї першої публічної прес-конференції з часу вступу на посаду президента США Джо Байден користувався "шпаргалками", в яких були записані ключові теми й імена журналістів. Журналістам вдалося сфотографувати зміст деяких із них.

Фокус повідомляв, що Байден розсміявся у відповідь на запитання про стосунки з КНДР після випробування ракет. Відповідаючи на запитання одного з журналістів, американський лідер підкреслив, що не вважає цей запуск "провокацією".

"Ні, згідно з інформацією Міноборони, це звичайна справа. У цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їхніх діях", — сказав президент США.

Потім журналіст поставив питання "чи вплине це на дипломатичні відносини двох країн", у відповідь на що Байден лише розсміявся. Після цього американський лідер розвернувся і пішов.