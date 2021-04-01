Байден вновь споткнулся во время подъема по трапу самолета (видео)

На этот раз американский лидер оступился из-за того, что ступеньки трапа намочил дождь.

Президент США Джо Байден в среду, 31 марта вновь споткнулся при подъеме на борт Air Force One перед полетом в Питтсбург.

Видео случившегося обнародовало в Twitter издание The Hill.

На кадрах видно, как американский лидер в дождливую погоду поднимается по трапу самолета, в одной его руку дорожная сумка, в другой – раскрытый зонт.

На одной из скользких из-за дождя ступенек Байден запинается, однако удерживается на ногах и благополучно доходит до верхней ступеньки трапа.

[ + – ] Байден споткнулся на трапе самолета

Напомним, 19 марта президент США Джо Байден как минимум трижды споткнулся и упал во время подъема на президентский борт.

Это спровоцировало появление в сети многочисленных мемов, в которых президент США предстал в виде космонавта, персонажа видеоигры "Супер Марио" и даже соперника Саске Учихи из анимэ-сериала "Наруто".

Курьезы с американским лидером случаются нередко. Так, 9 марта президент США забыл фамилию министра обороны страны и как называется Пентагон.