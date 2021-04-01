Байден знову спіткнувся під час підйому по трапу літака (відео)

Цього разу американський лідер спіткнувся через те, що сходинки трапа намочив дощ.

Президент США Джо Байден у середу, 31 березня знову спіткнувся під час підйому на борт Air Force One перед польотом у Піттсбург.

Відео того, що сталося, оприлюднило в Twitter видання The Hill.

На кадрах видно, як американський лідер у дощову погоду піднімається по трапу літака, в одній його руку дорожня сумка, в іншій — розкрита парасолька.

На одній зі слизьких через дощ сходинок Байден спотикається, проте втримується на ногах і благополучно доходить до верхньої сходинки трапа.

[ + – ] Байден спіткнувся на трапі літака

Нагадаємо, 19 березня президент США Джо Байден мінімум тричі спіткнувся і впав під час підйому на президентський борт.

Це спровокувало появу в мережі численних мемів, в яких президент США постав у вигляді космонавта, персонажа відеоігри "Супер Маріо" і навіть суперника Саске Учіхи з аніме-серіалу "Наруто".

Курйози з американським лідером трапляються нерідко. Так, 9 березня президент США забув прізвище міністра оборони країни і як називається Пентагон.