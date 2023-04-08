"Неочікувано". Лукашенко в 14-й раз з 16-ти став переможцем "президентського кубку з хокею"

Крім самого Олександра Лукашенка, в його команді грають Віктор, Дмитро та Микола Лукашенки. Жодного разу президентська команда не залишалася без призового місця.

Related video

Команда Олександра Лукашенка вчотирнадцяте стала переможцем хокейного турніру на приз президентського клубу. Про це повідомляє "Зеркало".

В суботу 8 квітня у Білорусі відбувся 16-й республіканський любительський турнір на приз Президентського клубу. Проти команди Лукашенка зіграла команда збірної Мінської області.

В підсумку перемогла збірна Лукашенка з рахунком — 6:4.

"Це 14-й виграш хокейної команди Лукашенко. Лише двічі кубки діставалися суперникам з Гомельської та Мінської областей. Ці два рази команда Лукашенка без призів не залишалася — посідала друге та третє місця", — йдеться в повідомленні.

Минулого року під час гри Лукашенко отримав ключкою по голові.

Загалом у команді Лукашенка значиться 40 осіб. Серед них — Віктор, Дмитро та Микола Лукашенки, сенатор Дмитро Басков, хокеїсти, які виступали у НХЛ та інші.

Нагадаємо, 5 квітня Олександр Лукашенко напередодні зустрічі з Путіним пожартував про золотовалютний резерв РФ. За його словами, усі давно розібрали.

5 квітня аналітики з американського Інституту вивчення війни зауважили, що насправді Олександра Лукашенка викликали в Москву на "килим". Вони переконані, що Путін буде тиснути на лідера Білорусі.

Важливо