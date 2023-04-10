Боєць ПВК "Вагнер" повернувся з України та напав на пенсіонерку в Москві, – росЗМІ (фото)

Колишній "вагнерівець", який пів року воював в Україні, накинувся на літню жінку з ножем і підпалив її квартиру.

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Колишнього найманця російської приватної військової компанії "Вагнер", який воював в Україні, був затриманий у Москві за замах на життя пенсіонерки та підпал її квартири. Інцидент стався 7 квітня, пише російське медіа.

Повідомляється, що ввечері до жінки на ім'я Людмила Олексіївна прийшла сусідка і заявила, що її син Павло "в гніві" через те, що онука Людмили нібито забрала у нього телефон. Слідом за сусідкою до квартири проник і сам Павло.

Автори публікації зазначають, що 26-річний чоловік накинувся на Людмилу з кулаками, перш ніж вона встигла зв'язатися з онукою. Потім Павло перерізав телефонні дроти, взяв кухонний ніж і сказав літній жінці, що вб'є її.

Колишній "вагнерівець" напав на пенсіонерку у Москві

За словами потерпілої, Павло приніс легкозаймисту речовину, розлив її по килиму та ліжку, після чого підпалив. Пожежу вдалося загасити, а пенсіонерку госпіталізували з переломом носа, вивихом пальця, забоями та синцями.

Павла затримали правоохоронці. Перебуваючи під арештом, він повідомив, що шість місяців воював в Україні у складі ПВК "Вагнер". Термін його контракту минув 28 лютого.

Нагадаємо, що 30 березня стало відомо про вбивство жінки у Кіровській області Росії. Вбивцею виявився Іван Россомахін, який раніше служив у ПВК "Вагнер". До того як потрапити у військове угруповання, він був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство жінки та пограбування у сусідньому місті.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою Євгена Пригожина від 24 березня, понад 5 тисяч російських ув'язнених, завербованих у ПВК "Вагнер" для війни в Україні, вже закінчили служити за контрактом і повернулися до Росії. При цьому Пригожин стверджує, що злочинці, які опинилися на волі, зараз у 10-20 разів рідше скоюють повторні правопорушення.