Діють узгоджено: США підозрюють, що РФ допомагає Китаю готуватися до нападу на Тайвань

Американський уряд бачить безмежну співпрацю Росії та Китаю. Очікуючи війни на два фронти, в США думають над кількістю робочої сили та нового обладнання.

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Росія та Китай співпрацюють у всіх можливих сферах: військовій, економічній, політичній, технологічній. Вони діють настільки узгоджено, що у випадку вторгнення у Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін матиме пряму підтримку президент Володимира Путіна. У такому випадку США доведеться боротись одночасно з двома суперниками. Про те, які нові загрози з'явились перед США, розповіли на порталі Bloomberg.

Журналісти Bloomberg розповіли про виступ у Конгресі директорки Національної розвідки Евріл Хейнс (Avril Haines). Хейнс повідомила сенаторам інформацію, отриману від "американських шпигунів". Вони доповіли про новий рівень співпраці між Росією та Китаєм. Подібна співпраця означає, що коли Китай нападе на Тайвань, РФ однозначно надасть допомогу.

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"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем. Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", — сказала очільниця американської розвідки.

Висновки Хейнс підтвердив ще один високопосадовець — директор розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз. З його слів, ці дві країни "безсумнівно співпрацюватимуть". У зв'язку з такою ситуацією уряд вирішив проявив "ще більшу стурбованість".

Сенатор від Республіканської партії Майк Раундс спробував спрогнозувати, як можуть розвиватись події:

якщо США вступить у відкритий конфлікт з однієї з цих країн, то є ймовірність появи "другого фронту";

якщо виникає другий фронт, уряду знадобиться більше "обладнання та робочої сили".

У відповідь Хейнс погодилась, що обидва припущення цілком вірогідні і підтвердила, що масштаби співпраці Китаю та Росії "безмежні".

"Звичайно, така можливість є. Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію", — заявила очільника Національної розвідки США.

Зазначимо, Китай у перші тижні та місяці російського вторгнення в Україну відкрито не виступав на боці Кремля. Втім, через рік, восени 2023 року, президент РФ Володимир Путін зустрівся з лідером КНР. За підсумками зустрічі політики заявили про укладання угод про масштабну співпрацю. Через три місяці відбулась розмова Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом. Про деталі розмови політики не розповіли, але на підсумковій пресконференції Байден назвав китайця "диктатором".

Нагадуємо, у травні 2024 року в уряді США заявили, що завдяки Китаю Росія зуміла повністю відновити військово-промисловий потенціал. Американці попередили, що це потрібно припинити — для цього в КНР прилетів Держсекретар Ентоні Блінкен. Тим часом Сі Цзіньпін запланував тур Західною Європою. При цьому на початку весни схожий тур зробив китайський дипломатичний представник, який начебто намагався відшукати шлях до припинення російсько-української війни.