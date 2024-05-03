Действуют согласованно: США подозревают, что РФ помогает Китаю готовиться к нападению на Тайвань

Американское правительство видит безграничное сотрудничество России и Китая. Ожидая войны на два фронта, в США думают над количеством рабочей силы и нового оборудования.

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Россия и Китай сотрудничают во всех возможных сферах: военной, экономической, политической, технологической. Они действуют настолько согласованно, что в случае вторжения в Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин будет иметь прямую поддержку президента Владимира Путина. В таком случае США придется бороться одновременно с двумя соперниками. О том, какие новые угрозы появились перед США, рассказали на портале Bloomberg.

Журналисты Bloomberg рассказали о выступлении в Конгрессе директора Национальной разведки Эврил Хейнс (Avril Haines). Хейнс сообщила сенаторам информацию, полученную от "американских шпионов". Они доложили о новом уровне сотрудничества между Россией и Китаем. Подобное сотрудничество означает, что когда Китай нападет на Тайвань, РФ однозначно окажет помощь.

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"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем. Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", — сказала глава американской разведки.

Выводы Хейнс подтвердил еще один высокопоставленный чиновник — директор разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Джеффри Круз. По его словам, эти две страны "несомненно будут сотрудничать". В связи с такой ситуацией правительство решило проявило "еще большую обеспокоенность".

Сенатор от Республиканской партии Майк Раундс попытался спрогнозировать, как могут развиваться события:

если США вступит в открытый конфликт с одной из этих стран, то есть вероятность появления "второго фронта";

если возникает второй фронт, правительству понадобится больше "оборудования и рабочей силы".

В ответ Хейнс согласилась, что оба предположения вполне вероятны и подтвердила, что масштабы сотрудничества Китая и России "безграничны".

"Конечно, такая возможность есть. Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария", — заявила глава Национальной разведки США.

Отметим, Китай в первые недели и месяцы российского вторжения в Украину открыто не выступал на стороне Кремля. Впрочем, через год, осенью 2023 года, президент РФ Владимир Путин встретился с лидером КНР. По итогам встречи политики заявили о заключении соглашений о масштабном сотрудничестве. Через три месяца состоялся разговор Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. О деталях разговора политики не рассказали, но на итоговой пресс-конференции Байден назвал китайца "диктатором".

Напоминаем, в мае 2024 года в правительстве США заявили, что благодаря Китаю Россия сумела полностью восстановить военно-промышленный потенциал. Американцы предупредили, что это нужно прекратить — для этого в КНР прилетел Госсекретарь Энтони Блинкен. Тем временем Си Цзиньпин запланировал тур по Западной Европе. При этом в начале весны похожий тур совершил китайский дипломатический представитель, который якобы пытался отыскать путь к прекращению российско-украинской войны.