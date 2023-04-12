Живуть посеред озера: родина переїхала до будинку на воді, щоб не платити за оренду житла (фото)

Ціни на оренду житла, що злетіли, змусили багатьох людей боротися за доступне житло, але Сара Спіро і Брендон Джонс придумали розумне рішення для економії грошей, помінявши життя на суші на автономне життя на воді.

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27-річна Сара Спіро та її 40-річний бойфренд Брендон Джонс із Північної Кароліни (США) стверджують, що змогли заощадити 27 000 доларів за рік після того, як у квітні 2021 року вони переїхали до плавучої хатини. Про це повідомляє Daily Star.

Пара купила плавучий човен з однією спальнею за 45 тисяч доларів. Вони розповіли, що наразі проживання на човні протягом року обходиться їм у ту саму суму, яку вони платили за оренду щомісяця.

Сара пояснила, що проведення вільного часу на озері завжди було для неї та її коханого улюбленим заняттям. Пара часто каталася на човні. Плавучий будинок був їхньою давньою мрією і вони були раді, що їм удалося зробити все дуже дешево. Раніше вони платили 2500 доларів на місяць за оренду, але зараз вони мають можливість користуватися озером за одноразовий річний внесок, який також коштує 2500 доларів.

Сара Спіро відзначила, що життя на воді має не лише плюси, а й мінуси Фото: колаж Фокус

Окрім цього дівчина зазначила, що життя на воді має не лише плюси, а й мінуси.

"У зимовий час стає дуже холодно, і більшість ночей температура опускається нижче за нуль. Доводиться йти на жертви в плані зручності. Ви не можете замовити доставлення їжі, продуктовий магазин знаходиться в 40 хвилинах їзди. Якщо ви щось забули, то повертатися в машину і їхати назад до міста — це ще більше фіаско. Доводиться ретельніше планувати необхідні речі, але я б нізащо не змінила це місце", — розповіла Сара.

Видання зазначає, що сімейна пара купила будинок-човен у березні 2021 року і витратили два місяці на ремонт, який коштував 23 000 доларів, перш ніж переїхати до нього.

Раніше Фокус писав, що вантажівку Volvo перетворили на розкішний будинок на колесах з кухнею та ванною кімнатою. Автобудинок отримав гарний інтер'єр із дорогими меблями. Вантажівка все ще може тягнути причепи, але при цьому стала набагато комфортнішою всередині.

Також повідомлялося, що сім'я виявила "картину із зображенням свого сина" в орендованому будинку. Сім'я Стівенсонів, яка пізно ввечері поверталася з відпочинку, була змушена зупинитися на ніч у старомодному будинку. Сівши за стіл у спільній їдальні вони помітили, що щось не так. Зі стіни на них дивилося знайоме обличчя їхнього сина.