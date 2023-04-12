Живут посреди озера: семья переехала в дом на воде, чтобы не платить за аренду жилья (фото)

Взлетевшие цены на аренду жилья заставили многих людей бороться за доступное жилье, но Сара Спиро и Брэндон Джонс придумали умное решение для экономии денег, поменяв жизнь на суше на автономную жизнь на воде.

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27-летняя Сара Спиро и ее 40-летний бойфренд Брэндон Джонс из Северной Каролины (США) утверждают, что смогли сэкономить 27 000 долларов за год после того, как в апреле 2021 года они переехали в плавучую хижину. Об этом сообщает Daily Star.

Пара купила плавучую лодку с одной спальней за 45 тысяч долларов. Они рассказали, что теперь проживание на лодке в течение года обходится им в ту же сумму, которую они платили за аренду каждый месяц.

Сара объяснила, что проведение свободного времени на озере всегда было для нее и ее возлюбленного любимым занятием. Пара часто каталась на лодке. Плавучий дом был их давней мечтой и они были рады, что им удалось сделать все очень дешево. Раньше они платили 2500 долларов в месяц за аренду, но сейчас у них есть возможность пользоваться озером за единовременный годовой взнос, который также стоит 2500 долларов.

Сара Спиро отмелита, что жизнь на воде имеет не только плюсы, но и минусы Фото: коллаж Фокус

Кроме этого девушка отметила, что жизнь на воде имеет не только плюсы, но и минусы.

"В зимнее время становится очень холодно, и большинство ночей температура опускается ниже нуля. Приходится идти на жертвы в плане удобства. Вы не можете получить доставку еды, продуктовый магазин находится в 40 минутах езды. Если вы что-то забыли, то возвращаться в машину и ехать обратно в город — это еще большее фиаско. Приходится более тщательно планировать необходимые вещи, но я бы ни за что не поменяла это место", — рассказала Сара.

Издание отмечает, что семейна пара купила дом-лодку в марте 2021 года и потратили два месяца на ремонт, который обошелся в 23 000 долларов, прежде чем переехать в него.

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