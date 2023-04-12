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Мир

Живут посреди озера: семья переехала в дом на воде, чтобы не платить за аренду жилья (фото)

Дом на воде, плавучий дом, семейная пара, девушка, мужчина, природа, озеро
Фото: SWNS | Пара утверждает, что смогла сэкономить 27 000 долларов за год

Взлетевшие цены на аренду жилья заставили многих людей бороться за доступное жилье, но Сара Спиро и Брэндон Джонс придумали умное решение для экономии денег, поменяв жизнь на суше на автономную жизнь на воде.

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27-летняя Сара Спиро и ее 40-летний бойфренд Брэндон Джонс из Северной Каролины (США) утверждают, что смогли сэкономить 27 000 долларов за год после того, как в апреле 2021 года они переехали в плавучую хижину. Об этом сообщает Daily Star.

Пара купила плавучую лодку с одной спальней за 45 тысяч долларов. Они рассказали, что теперь проживание на лодке в течение года обходится им в ту же сумму, которую они платили за аренду каждый месяц.

Сара объяснила, что проведение свободного времени на озере всегда было для нее и ее возлюбленного любимым занятием. Пара часто каталась на лодке. Плавучий дом был их давней мечтой и они были рады, что им удалось сделать все очень дешево. Раньше они платили 2500 долларов в месяц за аренду, но сейчас у них есть возможность пользоваться озером за единовременный годовой взнос, который также стоит 2500 долларов.

Дом на воде, плавучий дом, семейная пара, девушка, мужчина, природа, озеро Fullscreen
Сара Спиро отмелита, что жизнь на воде имеет не только плюсы, но и минусы
Фото: коллаж Фокус

Кроме этого девушка отметила, что жизнь на воде имеет не только плюсы, но и минусы.

"В зимнее время становится очень холодно, и большинство ночей температура опускается ниже нуля. Приходится идти на жертвы в плане удобства. Вы не можете получить доставку еды, продуктовый магазин находится в 40 минутах езды. Если вы что-то забыли, то возвращаться в машину и ехать обратно в город — это еще большее фиаско. Приходится более тщательно планировать необходимые вещи, но я бы ни за что не поменяла это место", — рассказала Сара.

Издание отмечает, что семейна пара купила дом-лодку в марте 2021 года и потратили два месяца на ремонт, который обошелся в 23 000 долларов, прежде чем переехать в него.

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