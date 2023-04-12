Шукав меблі для друга: чоловік купив стілець, який може коштувати великі гроші (відео)

Джастін Міллер зв'язався з аукціонними будинками образотворчого мистецтва. Сотбіс оцінив стілець у суму від 30 тисяч до 50 тисяч доларів.

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У лютому 33-річний Джастін Міллер заплатив 50 доларів за стілець, який він знайшов на Facebook Marketplace. Тепер аукціонний будинок Сотбіс оцінює його покупку на суму до 50 000 доларів. Про це розповідає The Insider.

Чоловік, який активно веде свій обліковий запис у TikTok, розповів, що щодня проводить години, переглядаючи Facebook Marketplace, поки допомагає другу ремонтувати будинок. Видання зазначає, що чоловік розуміється на гарному дизайні. Він працював у мережі Magnolia Network як продюсер дизайну для програми "Домашня робота", що отримала премію "Еммі", і провів шість років, знімаючи фотосесії знаменитостей.

Коли Джастін помітив крісло з крилатою спинкою, то подумав, що його унікальна форма може коштувати великих грошей. За словами чоловіка, він швидко перевірив ціни на подібні меблі в Google і був просто вражений.

Жінка, яка займалася продажем непотрібних речей друга сім'ї в обмін на відсоток від прибутку, влаштувала вуличний розпродаж, але перехожі повідомили, що в Беверлі-Хіллз вони заборонені. На користь оперативності вона зробила фотографії та запропонувала все забрати того ж дня. Міллер згадує, що навіть тихенько молився, щоб жінка не встигла продати товар комусь іншому поки він стоїть у пробці.

У відеоролику TikTok від 13 лютого Міллер розповів про те, що сталося своїм передплатникам. Відео стало вірусним та набрало понад 2,3 мільйона переглядів. Чоловік вважає, що саме коментарі у соціальній мережі підказали йому наскільки рідкісною та цінною була його покупка.

Наприклад, користувач з нікнеймом Minya зазначив, що в актриси Кірстен Данст був такий самий стілець і вона обговорювала його під час екскурсії по будинку у 2021 році. Її дизайнер інтер'єру Джейн Холлворт розповіла, що данський дизайнер Хеннінгсен зробив лише 50 таких стільців і вона "шукала такий вже багато років".

На вимогу глядачів Міллер зв'язався з аукціонними будинками образотворчого мистецтва. Незабаром він отримав захоплену відповідь від Сотбіс. 7 червня 2023 року аукціонний будинок виставить покупку Міллера у рамках продажу "Важливий дизайн". Нині стілець оцінюється від 30 тисяч до 50 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що жінка купила обручку за 1 фунт стерлінгів. Еллі Пейдж поділилася відео, в якому розповіла історію про те, як їй вдалося отримати прикрасу.

Також повідомлялося, що у США 21-річна дівчина спить у собачій клітці. Американка Лія Паркер вважає, що незвичайне місце, де вона ночує, набагато комфортніше, ніж її ліжко, попри його маленькі розміри. Дівчина каже, що засинає там скоріше з міркувань самозаспокоєння.