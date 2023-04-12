Искал мебель для друга: мужчина купил стул, который может стоить больших денег (видео)

Джастин Миллер связался с аукционными домами изобразительного искусства. Сотбис оценил стул в сумму от 30 тысяч до 50 тысяч долларов.

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В феврале 33-летний Джастин Миллер заплатил 50 долларов за стул, который он нашел на Facebook Marketplace. Теперь аукционный дом Сотбис оценивает его покупку в сумму до 50 000 долларов. Об этом рассказывает The Insider.

Мужчина, который активно ведет свой аккаунт в TikTok, рассказал, что ежедневно проводит часы, просматривая Facebook Marketplace, пока помогает другу ремонтировать дом. Издание отмечает, что мужчина знает толк в хорошем дизайне. Он работал в сети Magnolia Network в качестве продюсера дизайна для программы "Домашняя работа", получившей премию "Эмми", и провел шесть лет, снимая фотосессии знаменитостей.

Когда Джастин заметил кресло с крылатой спинкой то подумал, что его уникальная форма может стоить больших денег. По словам мужчины, он быстро проверил цены на подобную мебель в Google и был просто поражен.

Женщина, которая занималась продажей ненужных вещей друга семьи в обмен на процент от прибыли, устроила уличную распродажу, но прохожие сообщили ей, что в Беверли-Хиллз они запрещены. В интересах оперативности она сделала фотографии и предложила все забрать в тот же день. Миллер вспоминает, что даже тихонько молился, что бы женщина не успела продать товар кому-нибудь другому пока он стоит в пробке.

В видеоролике TikTok от 13 февраля Миллер рассказал о случившемся своим подписчикам. Видео стало вирусным и набрало более 2,3 миллиона просмотров. Мужчина считает, что именно комментарии в социальной сети подсказали ему насколько редкой и ценной была его покупка.

Например, пользователь с никнеймом Minya отметил, что у актрисы Кирстен Данст был такой же стул и она обсуждала его во время экскурсии по дому в 2021 году. Ее дизайнер интерьера Джейн Холлворт рассказала, что датский дизайнер Хеннингсен сделал всего 50 таких стульев и она "искала такой уже много лет".

По настоянию зрителей Миллер связался с аукционными домами изобразительного искусства. Вскоре он получил восторженный ответ от Сотбис. 7 июня 2023 года аукционный дом выставит покупку Миллера в рамках продажи "Важный дизайн". В настоящее время стул оценивается от 30 тысяч до 50 тысяч долларов.

Ранее Фокус писал, что женщина купила обручальное кольцо за 1 фунт стерлингов. Элли Пейдж поделилась видео, в котором рассказала историю о том как ей удалось заполучить украшение.

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