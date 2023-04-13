"Не намагайтеся це повторити": жінка дістала величезну змію з машини доньки (відео)

Ніколь Грем у ході своєї роботи доводиться стикатися з різними видами змій, у тому числі з щуром змією або курячою, як її часто називають. На цей раз одна з них заповзла під капот автомобіля її дочки.

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Жителька Техасу (США) Ніколь Грем помітила гігантську змію в курнику, але потім тварина перебралася в автомобіль, який належить дочці Хейлі. Про це розповідає Fox News.

Жінка не злякалася і, використовуючи тільки рукавички та ціпок, витягла змію з двигуна автомобіля. На ній не було спеціального одягу, він був у футболці з короткими рукавами, лосинах та шльопанцях. Цю мить зняла на камеру телефону дочка американки. Пізніше Хейлі виклала відео у соціальні мережі.

"Моя мама підбігла до моєї машини, я опустила вікно. Вона каже: "Хейлі, у курнику змія". Я підбігла до неї та, як будь-який підліток, почала знімати", — згадує дівчина.

Жінка була у футболці з короткими рукавами, лосинах та шльопанцях Фото: колаж Фокус

Ніколь Грем розповіла Fox News, що є власницею компанії The Garden Hen, яка займається освітньою діяльністю, включаючи будівництво курників на задньому дворі.

"Не намагайтеся повторити це вдома. Збирати змій – це не для всіх. Очевидно, що завжди потрібно бути обережним, тому що іноді змія може виявитися отруйною. Я була в рукавичках і з собою у мене була довга палиця. Я не прошу нікого, хто стикається з цим, робити щось схоже", – сказала американка.

Видання зазначає, що іноді жінці доводиться стикатися з різними видами змій, у тому числі з щуром змією або курячою, як її часто називають. Ці змії часто відвідують курники й харчуються курячими яйцями, які становлять більшу частину їхнього раціону, а також дрібними гризунами, маленькими птахами та іншими тваринами.

Раніше Фокус писав, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.

Також повідомлялося, що літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру. Укус такої змії смертельний і може вбити людину лише за 30 хвилин.