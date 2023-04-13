"Не пытайтесь это повторить": женщина достала огромную змею из машины дочери (видео)

Николь Грэм в ходе своей работы приходится сталкиваться с различными видами змей, в том числе с крысиной змеей или куриной, как ее часто называют. На этот раз одна из них заползла под капот автомобиля ее дочери.

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Жительница Техаса (США) Николь Грэм заметила гигантскую змею в курятнике, но затем животное перебралось в автомобиль, который принадлежит дочери Хейли. Об этом рассказывает Fox News.

Женщина не испугалась и, используя только перчатки и палку, вытащила змею из двигателя автомобиля. На ней не было специальной одежды, она была в футболке с короткими рукавами, лосинах и шлепанцах. Этот момент сняла на камеру телефона дочь американки. Позже Хейли выложила видео в социальные сети.

"Моя мама подбежала к моей машине, я опустила окно. Она говорит: "Хейли, в курятнике змея". Я подбежала к ней и, как любой подросток, начала снимать", — вспоминает девушка.

Женщина была в футболке с короткими рукавами, лосинах и шлепанцах Фото: коллаж Фокус

Николь Грэм рассказала Fox News, что является владелицей компании The Garden Hen, которая занимается образовательной деятельностью, включая строительство курятников на заднем дворе.

"Не пытайтесь повторить это дома. Собирать змей – это не для всех. Очевидно, что всегда нужно быть осторожным, потому что иногда змея может оказаться ядовитой. Я была в перчатках и с собой у меня была длинная палка. Я не прошу никого, кто сталкивается с этим, делать что-то похожее", – сказала американка.

Издание отмечает, что иногда женщине приходится сталкиваться с различными видами змей, в том числе с крысиной змеей или куриной, как ее часто называют. Эти змеи часто посещают курятники и питаются куриными яйцами, которые составляют большую часть их рациона, а также мелкими грызунами, маленькими птицами и прочими животными.

Ранее Фокус писал, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.

Также сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры. Укус такой змеи смертелен и может убить человека всего за 30 минут.