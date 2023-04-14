Додавала в коктейлі свою кров: у Японії за "фуд-тероризм" звільнили офіціантку

Кафе позиціює себе як заклад для "проблемної молоді" і приймало на роботу співробітників, які, можливо, мають соціальні проблеми або розлади. Навіщо дівчина додавала свою кров до коктейлів наразі невідомо, але власники закладу розцінили це як "фуд-тероризм".

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У Японії кафе "Mondaiji" звільнило офіціантку, звинувативши її в тому, що вона підмішувала свою кров до приготованих нею коктейлів. Ім'я звільненої співробітниці вирішили не називати. Про це пише The Insider.

Кафе Mondaiji у Саппоро, Хоккайдо, повідомило у Twitter, що звільнило одну зі своїх офіціанток після того, як вона приготувала клієнтам напій, змішаний з її кров'ю. Коктейлі, звані orikaku, зазвичай містять фрукти чи інші барвисті сиропи.

Видання зазначає, що заклад позиціює себе як заклад для молоді, яка стикається з деякими труднощами, і приймав на роботу співробітників, які, можливо, мають соціальні проблеми чи розлади.

"Такий вчинок нічим не відрізняється від тероризму на підробітку і є абсолютно неприйнятним", — написала адміністрація кафе.

Тероризм неповного робочого дня (part-time job terrorism) — це соціальне явище в Японії, коли працівники, прийняті на неповний робочий день, здійснюють розіграші та пранки, такі як лежання на барних стійках або залізання в морозильники. Попри те, що такі витівки в багатьох культурах не вважаються приголомшливими, в Японії вони розглядаються як ганебні.

Кафе, що розташоване в розважальному районі Сусукіно в Саппоро, було закрито на один день, щоб замінити всі склянки. Про це розповів власник ресторану, опублікувавши в Twitter заяву, в якій просив вибачення перед клієнтами за інцидент.

"Будь ласка, дозвольте мені продовжити роботу нашого кафе ще трохи. Я приберу всередині, поміняю склянки та утилізую алкоголь, який міг бути забруднений. Ще раз перепрошую за те, що цього разу завдав вам неприємностей", — написав власник кафе.

Раніше Фокус писав, що в Японії за куріння на роботі оштрафували чиновника на 1,44 млн. єн. За 14 років служби на перекури під час роботи чоловік витратив 355 годин та 19 хвилин.

Також повідомлялося, що в Японії з'явився перший торговий автомат із м'ясом чорного ведмедя. Його власники стверджують, що щотижня їм вдається продати від 10 до 15 упаковок.