Добавляла в коктейли свою кровь: в Японии за "фуд-терроризм" уволили официантку

Кафе позиционировало себя как заведение для "проблемной молодежи" и принимало на работу сотрудников, возможно, имеющих социальные проблемы или расстройства. Зачем девушка добавляла свою кровь в коктейли пока неизвестно, но владельцы заведения расценили это как "фуд-терроризм".

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В Японии кафе "Mondaiji" уволило официантку, обвинив ее в том, что она подмешивала свою кровь в приготовленные ею коктейли. Имя уволенной сотрудницы решили не называть. Об этом пишет The Insider.

Кафе Mondaiji в Саппоро, Хоккайдо, сообщило в Twitter, что уволило одну из своих официанток после того, как она приготовила клиентам напиток, смешанный с ее кровью. Коктейли, называемые orikaku, обычно содержат фрукты или другие красочные сиропы.

Издание отмечает, что заведение позиционировало себя как заведение для молодежи, которая сталкивается с некоторыми трудностями, и принимало на работу сотрудников, возможно, имеющих социальные проблемы или расстройства.

"Такой поступок ничем не отличается от терроризма на подработке и абсолютно неприемлем", — написала администрация кафе.

Терроризм неполного рабочего дня (part-time job terrorism) — это социальное явление в Японии, когда работники, принятые на неполный рабочий день, совершают розыгрыши и пранки, такие, как лежание на барных стойках или залезание в морозильники. Несмотря на то, что такие шалости во многих культурах не считаются шокирующими, в Японии они рассматриваются как крайне позорные.

Кафе, расположенное в развлекательном районе Сусукино в Саппоро, было закрыто на один день, чтобы заменить все стаканы. Об этом рассказал владелец ресторана, опубликовав в Twitter заявление, в котором извинился перед клиентами за произошедший инцидент.

"Пожалуйста, позвольте мне продолжить работу нашего кафе еще немного. Я уберусь внутри, поменяю стаканы и утилизирую алкоголь, который мог быть загрязнен. Еще раз приношу свои извинения за то, что в этот раз доставил вам неприятности", — написал владелец кафе.

Ранее Фокус писал, что в Японии за курение на работе оштрафовали чиновника на 1,44 млн иен. За 14 лет службы на перекуры во время работы мужчина потратил 355 часов и 19 минут.

Также сообщалось, что в Японии появился первый торговый автомат с мясом черного медведя. Его владельцы утверждают, что каждую неделю им удается продать от 10 до 15 упаковок.