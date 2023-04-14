Повернувся додому: зниклий пес пройшов 240 км по замерзлому морському льоду (відео)

Пес на прізвисько Нанук був знайдений за 240 км від будинку з розпухлою лапою, на якій була пара слідів укусу невідомої тварини, але в іншому він був цілком здоровий. Його господарка Менді Айворріган не бачила свого вихованця цілий місяць.

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Австралійська вівчарка на прізвисько Нанук подолавши 240 км по замерзлому морському льоду повернулася до своєї господарки Менді Айворріган, яка мешкає в Гембеллі на острові Святого Лаврентія, Аляска (США). Про це пише UPI.

Власниця собаки розповіла, що у березні вона та її родина вирушили до поселення Савугну на тому ж острові. Під час їхнього перебування там собака Нанук разом із прив'язаною з нею Старлайт зникли. Остання за кілька тижнів була знайдена, але вівчарка так і не з'явилася.

Через місяць після цього інциденту жителі міста Уельс, яке знаходиться на материковій частині Аляски й розташоване приблизно за 240 км на північний схід від Савугну через Берингове море, почали публікувати в інтернеті фотографії втраченого пса.

За словами Менді Айворріган, приблизно через тиждень на неї чекало нове потрясіння, коли її батько надіслав їй повідомлення, що в одній із груп Facebook для мешканців району Ном люди публікують фотографії собаки, який несподівано з'явився в місті Уельс.

Собака був знайдений з розпухлою лапою, на якій була пара слідів укусу невідомої тварини Фото: The Peterborough Examiner

Жінка думає, що Нанук міг збитися з курсу, коли морський лід зрушив під час полювання за їжею. Собака був знайдений з розпухлою лапою, на якій була пара слідів укусу невідомої тварини, але в іншому вона була здорова.

Пес зміг повернутися додому на чартерному рейсі, який віз школярів на олімпійський турнір корінних народів Берингової протоки. Жінка опублікувала у Facebook відео, на якому знято емоційне возз'єднання доньки Бруклін з її улюбленим вихованцем.

Раніше Фокус писав, що в США дівчина з 23-кілограмовим собакою в рюкзаку стала зіркою соцмереж. Відеозапис, в якому американка Джекі Хорнунг несе свою лайку на прізвисько Лумі в рюкзаку, підкорила серця багатьох користувачів TikTok. Ролик переглянули понад три мільйони разів.

Також повідомлялося, що Cара Фергюсон розповіла, що сталося з корги королеви через півроку після її смерті. Вона повідомила, що собаки перестали оплакувати покійного власника.