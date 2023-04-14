Вернулась домой: пропавшая собака прошла 240 км по замерзшему морскому льду (видео)

Собака по кличке Нанук была найдена в 240 км от дома с распухшей лапой, на которой была пара следов укуса неизвестного животного, но в остальном она была здорова. Ее хозяйка Мэнди Айворриган не видела своего питомца целый месяц.

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Австралийская овчарка по кличке Нанук преодолев 240 км по замерзшему морскому льду вернулась к своей хозяйке Мэнди Айворриган, которая живет в Гэмбелле на острове Святого Лаврентия, Аляска (США). Об этом пишет UPI.

Владелица собаки рассказала, что в марте она и ее семья отправились в поселение Савугну на том же острове. Во время их пребывания там собака Нанук вместе со связанной с ней Старлайт исчезли. Последняя через несколько недель была найдена, но овчарка так и не появилась.

Через месяц после этого инцидента жители города Уэльс, расположенные на материковой части Аляски и находящиеся примерно в 240 км к северо-востоку от Савугну через Берингово море начали публиковать в интернете фотографии потерянной собаки.

По словам Мэнди Айворриган, примерно через неделю ее ждало новое потрясение, когда ее отец прислал ей сообщение, что в одной из групп Facebook для жителей района Ном люди публикуют фотографии собаки, которая неожиданно появилась в городе Уэльс.

Собака была найдена с распухшей лапой, на которой была пара следов укуса неизвестного животного Фото: The Peterborough Examiner

Женщина думает, что Нанук мог сбиться с курса когда морской лед сдвинулся во время охоты за пищей. Собака была найдена с распухшей лапой, на которой была пара следов укуса неизвестного животного, но в остальном она была здорова.

Пес смог вернуться домой на чартерном рейсе, который вез школьников на олимпийский турнир коренных народов Берингова пролива. Женщина опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлено эмоциональное воссоединение дочери Бруклин с ее любимым питомцем.

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