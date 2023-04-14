Пробили вікна: пожежники протягнули шланг крізь машину, щоб забезпечити подачу води (фото)

Пожежники описали автомобіль як "перешкоду" та наочно показали, чому в США заборонено паркуватися перед пожежними гідрантами.

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У штаті Массачусетс (США) пожежникам довелося пробити вікна автомобіля, припаркованого в недозволеному місці, він заважав їм дістатися до гідранта. Про це пише The Insider.

Пожежники описали автомобіль як "перешкоду", але повідомили, що їм вдалося забезпечити подачу води. Відділ пожежних розслідувань вважає, що пожежа була випадковою і почалася на кухні у квартирі на третьому поверсі через "інцидент з приготуванням їжі".

"Екіпаж машини №9 подолав "перешкоду" перед найближчим гідрантом і зміг забезпечити подачу води", — написали рятувальники в Facebook.

На фотографіях видно, що автомобіль припаркувався перед найближчим пожежним гідрантом, тому пожежникам довелося вибити вікна автомобіля та просунути через них шланг для подачі води, щоб дістатися гідранту.

Пожежним довелося вибити вікна автомобіля та просунути через них шланг для подачі води Фото: The Insider

На щастя, всі, хто жив у будинку, змогли вибратися, але через сильні збитки кілька мешканців були змушені залишити свої квартири.

"Сім мешканців, включно трьох дітей, які мешкають у будинку, були змушені залишити свої квартири, і зараз їм допомагає Американський Червоний Хрест", — додали в управлінні.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії кішка випадково спалила будинок жінки. Таш Лайалл насолоджувалася вихідним днем після роботи, коли в будинку спалахнула пожежа. Дівчина вважає, що одна з її кішок перекинула свічку.

Також повідомлялося, що в США чоловік влаштував пожежу на атомному човні. Загоряння перетворило судно на розпечену піч, постраждали 7 людей. Збитки оцінили у $700 млн.