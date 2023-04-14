Пробили окна: пожарные протянули шланг сквозь машину, чтобы обеспечить подачу воды (фото)

Пожарные описали автомобиль как "препятствие" и наглядно показали, почему в США запрещено парковаться перед пожарными гидрантами.

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В штате Массачусетс (США) пожарникам пришлось пробить окна автомобиля, который был припаркован в неположенном месте, он мешал им добраться до гидранта. Об этом пишет The Insider.

Пожарные описали автомобиль как "препятствие", но сообщили, что им удалось обеспечить подачу воды. Отдел пожарных расследований считает, что пожар был случайным и начался на кухне в квартире на третьем этаже из-за "инцидента с приготовлением пищи".

"Экипаж машины №9 преодолел "препятствие" перед ближайшим гидрантом и смог обеспечить подачу воды", — написали спасатели в Facebook.

На фотографиях видно, что автомобиль припарковался перед ближайшим пожарным гидрантом, поэтому пожарным пришлось выбить окна автомобиля и просунуть через них шланг для подачи воды, чтобы добраться до гидранта.

Пожарным пришлось выбить окна автомобиля и просунуть через них шланг для подачи воды Фото: The Insider

К счастью, все, кто жил в доме, благополучно выбрались, но из-за сильного ущерба несколько жильцов были вынуждены покинуть свои квартиры.

"Семь жильцов, включая троих детей, проживающие в доме, были вынуждены покинуть свои квартиры, и сейчас им помогает Американский Красный Крест", — добавили в управлении.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании кошка случайно сожгла дом женщины. Таш Лайалл наслаждалась выходным днем после работы когда в доме вспыхнул пожар. Девушка считает, что одна из ее кошек опрокинула свечу.

Также сообщалось, что в США мужчина устроил пожар на атомной подлодке. Возгорание превратило судно в раскаленную печь, пострадали 7 человек. Ущерб оценили в $700 млн.