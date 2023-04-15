"Змішувати алкоголь та наркотики небезпечно": спецслужба Польщі відповіла Медведєву на погрози

Агентство внутрішньої безпеки Польщі відреагувало на допис експрезидента РФ Дмитра Медведєва про те, що Польща як країна "незабаром зникне разом з її дурним прем'єром".

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі написало коментар під дописом заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, який погрожував прем’єрміністру Матеушу Моравецькому та країні зникненням. У ньому зазначено, що "дуже небезпечно поєднувати алкоголь з наркотиками". У Twitter 14 квітня відомство опубліковало реакцію на допис.

Заява спецслужби Польщі

Агентство внутрішньої безпеки Польщі рекомендувало Медведєву пам'ятати, що поєднувати алкоголь з наркотиками – небезпечно, оскільки це має наслідки.

"Будь ласка, робіть так й надалі", – зазначено у дописі відомства.

У обліковому дописі спецслужби згодом почали коментувати саркастичний допис. Агентство внутрішньої безпеки попросило дозволу на офіційне листування з російською владою.

Директор польського Центру досліджень сучасного середовища безпеки Міхал Марек звернув увагу на трактування українськими медіа допису спецслужби. Він закликав завжди перевіряти інформацію та зберігати здоровий глузд під час публікацій. Агентство внутрішньої безпеки Польщі відреагувало, пояснивши свій допис.

"Вибачте за Третю світову війну. Гарного вечора", – йдеться у повідомленні.

Допис Медвєдева

Російському політику не сподобалися слова польського урядовця про те, що Росія швидко програє у війні з НАТО. Медвєдєв заявив, що Польща "обов'язково зникне разом зі своїм нерозумним прем'єрміністром".

Дмитро Медведєв 14 квітня написав погрози на адресу прем'єрміністра Польщі Матеуша Моравецького. Він заявив, що "ця країна зникне". Це була його реакція на у відповідь на зроблену кількома годинами раніше керівником уряду Польщі заяву в інтерв'ю для NВС, що на думку високопосадовців у Польщі "удари по території Росії є цілком законними для України" і що "Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє".

Медведєв 2 квітня відреагував на виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври. Він заявив, що керівництво України "постане перед божим судом" за виселення ченців та арешт Митрополита Павла.