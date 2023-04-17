"Розлучення не повинно бути сумним": чоловік проїхався на авто з написом "тільки що розлучений"

Ангус Кеннеді та Софі Кеннеді розлучилися після 23 років шлюбу. Чоловік не захотів сумувати та вирішив по-святковому прикрасити свій автомобіль, на якому поїхав забирати молодшого сина зі школи.

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58-річний Ангус Кеннеді відзначив своє розлучення, роз'їжджаючи містом Дартфорд (Англія) на машині з написом "тільки що розлучився". Про це розповідає Daily Star.

Після 23 років шлюбу чоловік розлучився із колишньою дружиною 47-річної Софі Кеннеді. Він не захотів сумувати й вирішив відсвяткувати свою отриману самотність, по-святковому переробивши свій автомобіль.

"Розлучення не завжди має бути приреченим і похмурим. Він може бути святом нового початку. Ми з Софі, як і раніше, друзі — просто стосунки розладналися. Але між нами немає жодної ворожнечі. Остаточне рішення було прийнято в січні, і я подумав, що зробити машину святковій – це кумедний спосіб відсвяткувати”, – розповів Ангус.

Чоловік використовував спеціальні ручки, щоб написати слова "свобода" та "щастя" на склі та кузові Subaru. Він також наліпив наклейку "тільки що розлучився" на багажнику та приклеїв на капот штучні троянди та стрічки.

Чоловік використовував спеціальні ручки, щоб написати слова "свобода" та "щастя" на склі та кузові Subaru Фото: SWNS

"Вся ідея полягала в тому, щоб трохи повеселитися — це не була кампанія проти шлюбу. Розлучення — це важке випробування, і свято було способом допомогти мені знайти себе", — додав британець.

Ангус забрав свого молодшого сина і проїхався своїм прикрашеним автомобілем містом, інші водії сигналили йому слідом.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв 27 млн доларів, але через 5 років був змушений жити в сараї. Після перемоги в лотереї Powerball колишній злочинець Девід Лі Едвардс почав жити ні в чому не відмовляючи. Серед розкішних покупок чоловіки були особняк у закритому районі, приватний літак та більше дюжини дорогих автомобілів. Загалом за рік він витратив 15 млн доларів.

Також повідомлялося, що чоловік купив стілець, який може коштувати великі гроші. Джастін Міллер зв'язався з аукціонними будинками образотворчого мистецтва. Сотбіс оцінив стілець у суму від 30 тисяч до 50 тисяч доларів.