"Развод не должен быть грустным": мужчина проехался на авто с надписью "только что разведен"

Ангус Кеннеди и Софи Кеннеди развелись после 23 лет брака. Мужчина не захотел грустить и решил по-праздничному украсить свой автомобиль, на котором поехал забирать младшего сына со школы.

Related video

58-летний Ангус Кеннеди отметил свой развод разъезжая по городу Дартфорд (Англия) на машине с надписью "только что развелся". Об этом рассказывает Daily Star.

После 23 лет брака мужчина расстался с бывшей женой 47-летней Софи Кеннеди. Он не захотел грустить и решил отпраздновать свое новообретенное одиночество, по-праздничному переделав свой автомобиль.

"Развод не всегда должен быть обреченным и мрачным. Он может быть праздником нового начала. Мы с Софи по-прежнему друзья — просто отношения разладились. Но между нами нет никакой вражды. Окончательное решение было принято в январе, и я подумал, что сделать машину праздничной — это забавный способ отпраздновать", — рассказал Ангус.

Мужчина использовал специальные ручки, чтобы написать слова "свобода" и "счастье" на стеклах и кузове Subaru. Он также налепил наклейку "только что развелся" на багажнике и приклеил на капот искусственные розы и ленты.

Мужчина использовал специальные ручки, чтобы написать слова "свобода" и "счастье" на стеклах и кузове Subaru Фото: SWNS

"Вся идея заключалась в том, чтобы немного повеселиться — это не была кампания против брака. Развод — это тяжелое испытание, и праздник был способом помочь мне найти себя", — добавил британец.

Ангус забрал своего младшего сына и проехался на своем украшенном автомобиле по городу, другие водители сигналили ему вслед.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл 27 млн долларов, но через 5 лет был вынужден жить в сарае. После победы в лотерее Powerball бывший преступник Дэвид Ли Эдвардс начал жить ни в чем себе не отказывая. Среди роскошных покупок мужчины были особняк в закрытом районе, частный самолет и более дюжины дорогих автомобилей. Всего за год он потратил 15 млн долларов.

Также сообщалось, что мужчина купил стул, который может стоить больших денег. Джастин Миллер связался с аукционными домами изобразительного искусства. Сотбис оценил стул в сумму от 30 тысяч до 50 тысяч долларов.