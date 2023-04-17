Поїдуть без преси: США дозволили дипломатам із РФ приїхати на засідання Ради безпеки ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на засіданнях Радбезу 24 та 25 квітня. Можливо, він зустрінеться в Нью-Йорку з головою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном.

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Більшість делегації Росії, включаючи міністра закордонних справ Сергія Лаврова, отримала візи для поїздки в Нью-Йорк на засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив 17 квітня постійний представник РФ при організації Василь Небензя в спілкуванні з російськими пропагандистами.

Лавров має головувати на засіданнях Радбезу в Нью-Йорку 24 та 25 квітня. Віз не видали журналістам, додав Небензя.

"Так, (Лавров) отримав. Уся делегація, за винятком преси, що його супроводжує", — відповів постпред на запитання.

Дипломатам із РФ не видають візи на міжнародні заходи через початок повномасштабної війни в Україні Фото: Скриншот

Небензя 13 квітня скаржився, що в США не погодили прибуття спецборту Лаврова й на відсутність віз для делегації та журналістів із РФ. За його даними, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Лавров може зустрітися з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Дипломатам із РФ не дають візи на Заході: чому це відбувається?

Про проблему з видачею віз російській делегації раніше говорили заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков і посол у Вашингтоні Анатолій Антонов. США пояснювали затягування процесу міжвідомчими погодженнями, повідомляє агентство "РІА Новости".

Росія має головувати на засідання Ради безпеки 24 та 25 квітня

Дипломатам із Росії не видають візи на міжнародні заходи через початок повномасштабної війни в Україні та санкцій Заходу, які були введені у відповідь. Під ці санкції потрапив і російський міністр Сергій Лавров, зазначають росЗМІ.

Великобританія минулого літа не видала візи російській делегації на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ. А восени аналогічне рішення ухвалила Польща. США у вересні 2022 року не дали візи декільком членам делегації РФ на Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаємо, що колишній держсекретар США Майк Помпео критикував ООН за те, що в її Радбезі перебувають Китай і Росія. Ці країни не збираються дотримуватися міжнародного права, зазначав він.

Під час головування Росії в Раді безпеки ООН представники Москви можуть впливати на порядок денний Ради й обирати пріоритетні для себе напрямки.