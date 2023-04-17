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Світ

Поїдуть без преси: США дозволили дипломатам із РФ приїхати на засідання Ради безпеки ООН

Сергій Лавров, Лавров, мзс росії, глава мзс росії
Фото: ТАСС | Лавров і вся російська делегація отримали американські візи

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на засіданнях Радбезу 24 та 25 квітня. Можливо, він зустрінеться в Нью-Йорку з головою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном.

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Більшість делегації Росії, включаючи міністра закордонних справ Сергія Лаврова, отримала візи для поїздки в Нью-Йорк на засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив 17 квітня постійний представник РФ при організації Василь Небензя в спілкуванні з російськими пропагандистами.

Лавров має головувати на засіданнях Радбезу в Нью-Йорку 24 та 25 квітня. Віз не видали журналістам, додав Небензя.

"Так, (Лавров) отримав. Уся делегація, за винятком преси, що його супроводжує", — відповів постпред на запитання.

Небензя, Василь Небензя, Небензя в оон Fullscreen
Дипломатам із РФ не видають візи на міжнародні заходи через початок повномасштабної війни в Україні
Фото: Скриншот

Небензя 13 квітня скаржився, що в США не погодили прибуття спецборту Лаврова й на відсутність віз для делегації та журналістів із РФ. За його даними, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Лавров може зустрітися з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Дипломатам із РФ не дають візи на Заході: чому це відбувається?

Про проблему з видачею віз російській делегації раніше говорили заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков і посол у Вашингтоні Анатолій Антонов. США пояснювали затягування процесу міжвідомчими погодженнями, повідомляє агентство "РІА Новости".

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Росія має головувати на засідання Ради безпеки 24 та 25 квітня

Дипломатам із Росії не видають візи на міжнародні заходи через початок повномасштабної війни в Україні та санкцій Заходу, які були введені у відповідь. Під ці санкції потрапив і російський міністр Сергій Лавров, зазначають росЗМІ.

Великобританія минулого літа не видала візи російській делегації на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ. А восени аналогічне рішення ухвалила Польща. США у вересні 2022 року не дали візи декільком членам делегації РФ на Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаємо, що колишній держсекретар США Майк Помпео критикував ООН за те, що в її Радбезі перебувають Китай і Росія. Ці країни не збираються дотримуватися міжнародного права, зазначав він.

Під час головування Росії в Раді безпеки ООН представники Москви можуть впливати на порядок денний Ради й обирати пріоритетні для себе напрямки.