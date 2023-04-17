Поедут без прессы: США разрешили дипломатам из РФ приехать на заседания Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля. Возможно, он встретится в Нью-Йорке с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном.

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Большая часть делегации России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, получила визы для поездки в Нью-Йорк на заседания в Совете безопасности ООН. Об этом сообщил 17 апреля постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя в общении с российскими пропагандистами.

Лавров должен председательствовать на заседаниях Совбеза в Нью-Йорке 24 и 25 апреля. Визы не выдали журналистам, добавил Небензя.

"Да, (Лавров) получил. Вся делегация, за исключением прессы, сопровождающей его", — ответил постпред на вопрос.

Дипломатам из РФ не выдают визы на международные мероприятия из-за начала полномасштабной войны в Украине Фото: Скриншот

Небензя 13 апреля жаловался, что в США не согласовали прибытие спецборта Лаврова и на отсутствие виз для делегации и журналистов из РФ. По его сведениям, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Лавров может встретиться с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Дипломатам из РФ не дают визы на Западе: почему это происходит?

О проблеме с выдачей виз российской делегации ранее говорили замглавы МИД России Сергей Рябков и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. США объясняли затягивание процесса межведомственными согласованиями, сообщило агентство "РИА Новости".

Россия должна председательствовать на заседания Совбеза 24 и 25 апреля

Дипломатам из России не выдают визы на международные мероприятия из-за начала полномасштабной войны в Украине последовавших в ответ на нее санкций Запада. Под эти санкции попал и российский министр Сергей Лавров, указывают росСМИ.

Великобритания летом прошлого года не выдала визы российской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А осенью аналогичное решение приняла Польша. США в сентябре 2022 года не дали визы нескольким членам делегации РФ на Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, что бывший госсекретарь США Майк Помпео критиковал ООН за то, что в ее Совбезе состоят Китай и Россия. Эти страны не собираются соблюдать международное право, указывал он.

Во время председательства России в Совете безопасности ООН представители Москвы могут влиять на повестку совета и выбирать приоритетные для себя направления.