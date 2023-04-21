Заповнили "білі черв'яки": жінка поскаржилася на "жахливих істот" у ванній (фото)

Карина робила прибирання у ванній кімнаті й злякалася, коли побачила істот, схожих на черв'яків, поряд із душем. Жінка переживала, що вони розповзуться, але швидко зрозуміла, що вони не живі та не можуть рухатися.

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Карина зі штату Квінсленд (Австралія) підняла килимок для душу, щоб помити підлогу, і помітила, на її думку, довгих ниткоподібних хробаків. Жінка була налякана і була впевнена, що вони звиватимуться і розповзатимуться по ванній кімнаті, але, підійшовши ближче, зрозуміла, що це не живі істоти. Про це розповідає Daily Mail.

Виявилося, що килимок для душу розплавився на підлозі й залишив по собі гумові білі нитки, що сильно нагадують черв'яків. Карина попросила допомоги у соцмережах, оскільки не знала, як видалити гуму з плитки. Вона опублікувала фотографію своєю проблемною ситуацією у Facebook, запитавши: "Як би ви надійшли в такій ситуації?".

Однак люди більше звертали увагу на те, що нитки від килима дуже схожі на моторошних істот.

"Я подумала, що це черв'яки. У мене на хвилину був серцевий напад. Хтось ще злякався, вважаючи, що це черв'яки?!", — написала під постом одна жінка.

Люди більше звертали увагу на те, що нитки від килима дуже схожі на моторошних істот Фото: Daily Mail

Але все ж таки знайшлися і ті, хто захотів допомогти жінці позбутися слідів на підлозі.

"У мене таке було на кахлі, і єдине, що допомогло мені без пошкоджень, це парова швабра зі щіткою. Будьте дуже обережні, якщо ви використовуєте інші засоби, ви можете подряпати або пошкодити плитку", — підказав один із користувачів соцмережі.

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