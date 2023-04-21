Заполонили "белые черви": женщина пожаловалась на "жутких существ" в ванной (фото)

Карина делала уборку в ванной комнате и испугалась, когда увидела существ, похожих на червей, рядом с душем. Женщина переживала, что они расползутся, но быстро поняла, что они не живые и не могут двигаться.

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Карина из штата Квинсленд (Австралия) подняла коврик для душа, чтобы помыть пол, и заметила, по ее мнению, длинных нитевидных червей. Женщина была напугана и была уверена, что они будут извиваться и расползаться по ванной комнате, но, подойдя ближе, поняла, что это не живые существа. Об этом рассказывает Daily Mail.

Оказалось, что коврик для душа расплавился на полу и оставил после себя резиновые белые нити, сильно напоминающие червей. Карина попросила помощи в соцсетях, поскольку не знала, как удалить резину с плитки. Она опубликовала фотографию своей проблемной ситуацией в Facebook, задав вопрос: "Как бы вы поступили в такой ситуации?".

Однако люди больше обращали внимание на то, что нити от ковра сильно похожи на жутких существ.

"Я подумала, что это черви. У меня на минуту был сердечный приступ. Кто-то еще испугался, считая, что это черви?!", — написала под постом одна женщина.

Люди больше обращали внимание на то, что нити от ковра сильно похожи на жутких существ Фото: Daily Mail

Но все же нашлись и те, кто захотел помочь женщине избавиться от следов на полу.

"У меня такое было на кафельном полу, и единственное, что помогло мне без повреждений, это паровая швабра с щеткой. Будьте очень осторожны, если вы используете другие средства, вы можете поцарапать или повредить плитку", — подсказал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус писал, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.

Также сообщалось, что накричавшая на неуправляемых детей женщина уволилась с работы. Джеки Миллер, водитель школьного автобуса, рассказала, что группа учеников часто вела себя агрессивно.