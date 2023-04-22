21 рік за ґратами та депортація: в США засудили росіянку, що отруїла жінку чизкейком (фото)
Мешканка Брукліну Вікторія Насирова у 2016 році пригостила знайому тортом з наркотиками та обікрала. Жінка вижила, а громадянку РФ засудили до 21 року позбавлення волі. За словами адвоката, після звільнення її ймовірно депортують.
Громадянка РФ Вікторія Насирова намагалась отруїти схожу на неї жінку тортом з заспокійливим, після чого вкрала її документи. 19 квітня її засудили до 21 року позбавлення волі. Про це повідомили в Окружній прокуратурі Квінза.
"Безжалісну шахрайку посадять надовго у в’язницю за спробу вбити для особистої вигоди. На щастя, жертва вижила після нападу на її життя, і ми змогли відновити справедливість", — сказала прокурорка Мелінда Катц.
Повідомляється, що мешканка Брукліну засуджена за замах на вбивство, напад, незаконне позбавлення волі та дрібну крадіжку. Вона проведе за ґратами 21 рік, а наступні ще 5 років після звільнення житиме під наглядом правоохоронців.
Слідство встановило, що 28 серпня 2016 року Насирова завітала в гості до 35-річної Ольги Цвик. Обидві жінки спілкувались російською та були схожі за зовнішністю й комплекцією. Насирова принесла Цвик чизкейк.
Після куштування десерту Цвик стало зле, і вона знепритомніла. Жінка встигла побачити, як гостя ходила по її кімнаті. Наступного дня жертву знайшли в ліжку з розсипаними таблетками заспокійливого, що наштовхувало на думку про самогубство. Цвик надали допомогу в лікарні.
Повернувшись додому, жінка виявила, що окрім отруєння гостя вкрала її документи — паспорт, трудову книжку — й цінні речі. Правоохоронці встановили, що у чизкейку був додатковий інгредієнт — сильне заспокійливе. Пігулки, знайдені біля непритомної Цвик, містили той самий наркотик.
Адвокат Насирової дав коментар CNN, його слова опублікували сьогодні, 22 квітня. Правозахисник Хосе Ньєвес повідомив, що подав апеляцію для оскарження вироку його клієнтці.
21-річний термін позбавлення волі він вважає "надмірним і невідповідним". За його словами, суд не врахував життєві обставини, психічні захворювання та травматичний досвід росіянки.
Адвокат розповів, що Насирову ймовірно депортують після виходу з колонії, адже вона — громадянка РФ.
Нагадаємо, 23 квітня росіяни збираються протестувати у Парижі. Їх обурило заможне закордонне життя дружини заступника Шойгу.
21 квітня у ЗМІ розповіли, що бельгійська митниця знищила понад 2 тисячі банок американського пива. Виробник використовував маркування "Пиво шампанське", що не відповідало правилам Комітету Шампанських вин.