21 рік за ґратами та депортація: в США засудили росіянку, що отруїла жінку чизкейком (фото)

Мешканка Брукліну Вікторія Насирова у 2016 році пригостила знайому тортом з наркотиками та обікрала. Жінка вижила, а громадянку РФ засудили до 21 року позбавлення волі. За словами адвоката, після звільнення її ймовірно депортують.

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Громадянка РФ Вікторія Насирова намагалась отруїти схожу на неї жінку тортом з заспокійливим, після чого вкрала її документи. 19 квітня її засудили до 21 року позбавлення волі. Про це повідомили в Окружній прокуратурі Квінза.

"Безжалісну шахрайку посадять надовго у в’язницю за спробу вбити для особистої вигоди. На щастя, жертва вижила після нападу на її життя, і ми змогли відновити справедливість", — сказала прокурорка Мелінда Катц.

Повідомляється, що мешканка Брукліну засуджена за замах на вбивство, напад, незаконне позбавлення волі та дрібну крадіжку. Вона проведе за ґратами 21 рік, а наступні ще 5 років після звільнення житиме під наглядом правоохоронців.

Слідство встановило, що 28 серпня 2016 року Насирова завітала в гості до 35-річної Ольги Цвик. Обидві жінки спілкувались російською та були схожі за зовнішністю й комплекцією. Насирова принесла Цвик чизкейк.

Після куштування десерту Цвик стало зле, і вона знепритомніла. Жінка встигла побачити, як гостя ходила по її кімнаті. Наступного дня жертву знайшли в ліжку з розсипаними таблетками заспокійливого, що наштовхувало на думку про самогубство. Цвик надали допомогу в лікарні.

Повернувшись додому, жінка виявила, що окрім отруєння гостя вкрала її документи — паспорт, трудову книжку — й цінні речі. Правоохоронці встановили, що у чизкейку був додатковий інгредієнт — сильне заспокійливе. Пігулки, знайдені біля непритомної Цвик, містили той самий наркотик.

Фото: Окружна прокуратура Квінза Фото: Окружна прокуратура Квінза

Адвокат Насирової дав коментар CNN, його слова опублікували сьогодні, 22 квітня. Правозахисник Хосе Ньєвес повідомив, що подав апеляцію для оскарження вироку його клієнтці.

21-річний термін позбавлення волі він вважає "надмірним і невідповідним". За його словами, суд не врахував життєві обставини, психічні захворювання та травматичний досвід росіянки.

Адвокат розповів, що Насирову ймовірно депортують після виходу з колонії, адже вона — громадянка РФ.

Нагадаємо, 23 квітня росіяни збираються протестувати у Парижі. Їх обурило заможне закордонне життя дружини заступника Шойгу.

21 квітня у ЗМІ розповіли, що бельгійська митниця знищила понад 2 тисячі банок американського пива. Виробник використовував маркування "Пиво шампанське", що не відповідало правилам Комітету Шампанських вин.