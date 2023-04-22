21 год за решеткой и депортация: в США осудили россиянку, отравившую женщину чизкейком (фото)

Жительница Бруклина Виктория Насырова в 2016 году угостила знакомую тортом с наркотиками и обворовала. Женщина выжила, а гражданку РФ приговорили к 21 году лишения свободы. По словам адвоката, после освободжения ее вероятно депортируют.

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Гражданка РФ Виктория Насырова пыталась отравить похожую на нее женщину тортом с успокоительным, после чего украла ее документы. 19 апреля ее приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре Квинза.

"Безжалостную мошенницу посадят надолго в тюрьму за попытку убить для личной выгоды. К счастью, жертва выжила после нападения на ее жизнь, и мы смогли восстановить справедливость", — сказала прокурор Мелинда Катц.

Сообщается, что жительница Бруклина осуждена за покушение на убийство, нападение, незаконное лишение свободы и мелкую кражу. Она проведет за решеткой 21 год, а следующие еще 5 лет после освобождения будет жить под наблюдением правоохранителей.

Следствие установило, что 28 августа 2016 года Насырова пришла в гости к 35-летней Ольге Цвик. Обе женщины общались на русском и были похожи внешностью и комплекцией. Насырова принесла Цвик чизкейк.

После съеденного десерта Цвик стало плохо, и она потеряла сознание. Женщина успела увидеть, как гостья ходила по ее комнате. На следующий день жертву нашли в постели с рассыпанными успокаивающими таблетками, что наталкивало на мысль о самоубийстве. Цвик оказали помощь в больнице.

Вернувшись домой, женщина обнаружила, что, кроме отравления гостья украла ее документы — паспорт, трудовую книжку и ценные вещи. Стражи порядка установили, что в чизкейке был дополнительный ингредиент — сильное успокаивающее. Таблетки, найденные возле Цвик без сознания, содержали тот же наркотик.

Фото: Окружная прокуратура Куинса Фото: Окружная прокуратура Куинса

Адвокат Насыровой дал комментарий CNN, его слова опубликовали сегодня, 22 апреля. Правозащитник Хосе Ньевес сообщил, что подал апелляцию для обжалования приговора его клиентке.

21-летний срок лишения свободы он считает "чрезмерным и неподходящим". По его словам, суд не учел жизненные обстоятельства, психические заболевания и травматический опыт россиянки.

Адвокат рассказал, что Насырову, вероятно, депортируют после выхода из колонии, ведь она — гражданка РФ.

Напомним, 23 апреля россияне собираются протестовать в Париже. Их возмутила богатая заграничная жизнь супруги заместителя Шойгу.

21 апреля в СМИ рассказали, что бельгийская таможня уничтожила более 2 тысяч банок американского пива. Производитель использовал маркировку "Пивное шампанское", что не отвечало правилам Комитета Шампанских вин.