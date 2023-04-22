21 год за решеткой и депортация: в США осудили россиянку, отравившую женщину чизкейком (фото)
Жительница Бруклина Виктория Насырова в 2016 году угостила знакомую тортом с наркотиками и обворовала. Женщина выжила, а гражданку РФ приговорили к 21 году лишения свободы. По словам адвоката, после освободжения ее вероятно депортируют.
Гражданка РФ Виктория Насырова пыталась отравить похожую на нее женщину тортом с успокоительным, после чего украла ее документы. 19 апреля ее приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре Квинза.
"Безжалостную мошенницу посадят надолго в тюрьму за попытку убить для личной выгоды. К счастью, жертва выжила после нападения на ее жизнь, и мы смогли восстановить справедливость", — сказала прокурор Мелинда Катц.
Сообщается, что жительница Бруклина осуждена за покушение на убийство, нападение, незаконное лишение свободы и мелкую кражу. Она проведет за решеткой 21 год, а следующие еще 5 лет после освобождения будет жить под наблюдением правоохранителей.
Следствие установило, что 28 августа 2016 года Насырова пришла в гости к 35-летней Ольге Цвик. Обе женщины общались на русском и были похожи внешностью и комплекцией. Насырова принесла Цвик чизкейк.
После съеденного десерта Цвик стало плохо, и она потеряла сознание. Женщина успела увидеть, как гостья ходила по ее комнате. На следующий день жертву нашли в постели с рассыпанными успокаивающими таблетками, что наталкивало на мысль о самоубийстве. Цвик оказали помощь в больнице.
Вернувшись домой, женщина обнаружила, что, кроме отравления гостья украла ее документы — паспорт, трудовую книжку и ценные вещи. Стражи порядка установили, что в чизкейке был дополнительный ингредиент — сильное успокаивающее. Таблетки, найденные возле Цвик без сознания, содержали тот же наркотик.
Адвокат Насыровой дал комментарий CNN, его слова опубликовали сегодня, 22 апреля. Правозащитник Хосе Ньевес сообщил, что подал апелляцию для обжалования приговора его клиентке.
21-летний срок лишения свободы он считает "чрезмерным и неподходящим". По его словам, суд не учел жизненные обстоятельства, психические заболевания и травматический опыт россиянки.
Адвокат рассказал, что Насырову, вероятно, депортируют после выхода из колонии, ведь она — гражданка РФ.
Напомним, 23 апреля россияне собираются протестовать в Париже. Их возмутила богатая заграничная жизнь супруги заместителя Шойгу.
21 апреля в СМИ рассказали, что бельгийская таможня уничтожила более 2 тысяч банок американского пива. Производитель использовал маркировку "Пивное шампанское", что не отвечало правилам Комитета Шампанских вин.