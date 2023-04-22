"Излучает богатство": жена заместителя Шойгу вдохновила россиян на митинг в Париже (фото)

Светлана Маниович тратит тысячи евро на украшения, дорогую машину и заграничную виллу, несмотря на наложенные на ее мужа санкции. Российские расследователи выяснили, как ей это удается, и призывают людей выйти на протест.

Related video

Светлана Маниович, супруга замминистра обороны РФ Тимура Иванова, "излучает богатство". Женщина владеет бриллиантами, мехами и ездит на Ролс-Ройсе. Западные санкции ей помогли обойти фиктивный развод с мужем и израильский паспорт. Об этом заявила руководительница отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих.

Расследователи выяснили, что Маниович арендует в Сен-Тропе виллу за 150 тысяч евро в месяц. Она лично получает серьги стоимостью 150 тысяч евро и кольца стоимостью 104 тысяч евро в одном из самых дорогих ювелирных магазинов Парижа.

Фото: Твиттер Maria Pevchikh Фото: Твиттер Maria Pevchikh

Недавно жена заместителя Шойгу была замечена на одном из самых дорогих зимних курортов мира – в Куршевеле.

Светлана Иванова в Куршевеле Фото: Украинская правда

По данным "ФБК", Маниович имеет платье Dolce&Gabbana за около 60 тысяч евро и может позволить себе комплект мебели XIX века за 85 тысяч евро. У семьи замглавы Минобороны РФ достаточно денег, чтобы приобрести дополнительный Ролс-ройс, подчеркнула Певчих.

"Один у них есть в Москве, но поскольку так много времени проводят на Французской Ривьере, они купили еще один там", — написала она.

Ретро-автомобиль, по словам Певчих, стоит в гараже и в течение года ждет Ивановых.

Фото: Твиттер Maria Pevchikh Фото: Твиттер Maria Pevchikh Фото: Твиттер Maria Pevchikh Фото: Твиттер Maria Pevchikh Фото: Твиттер Maria Pevchikh

Уже после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Маниович была в Европе. 17 марта прошлого года, когда ВС РФ уничтожали Мариуполь, женщина находилась в Париже, где забирала бриллианты в ювелирном магазине. Позже, 23 марта, в день обстрела захватчиками Киева, Маниович посещала сына в Лондоне.

Расследователи утверждают, что избегать санкций Маниович разрешает незаконно полученный израильский паспорт и "превентивный" развод с Ивановым.

Фото: Твиттер Maria Pevchikh Фото: Твиттер Maria Pevchikh

Богатая жизнь Светланы Маниович за границей: россияне собираются выходить на митинг

Стиль жизни жены заместителя Шойгу возмутил россиян. В соцсетях "Команды Навального" призывают людей выходить на протест 23 апреля в Париже. Митингующие будут требовать от французских властей введения санкций и ареста имущества.

"Жена заместителя министра обороны живет в Европе, пока муж убивает людей в Украине и зарабатывает на этом", — пишет "Команда Навального".

В организации подготовили плакаты, с которыми призывают россиян выходить на улицу Парижа.

Фото: Команда Навального Фото: Команда Навального Фото: Команда Навального Фото: Команда Навального

Напомним, в прошлом году расследователи выяснили, что до полномасштабного вторжения РФ семья Ивановых проводила за границей больше времени, чем в России. В 2018 году на празднование Дня рождения Маниович в Турции супруги потратили 178 тысяч евро.

Недавно немецкое издание проанализировало, где побывал настоящий Владимир Путин, а где его двойники. Расследователи утверждают, что лидер РФ имеет по меньшей мере два типа двойников и не всем из них разрешено говорить.