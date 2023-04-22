"Випромінює багатство": дружина заступника Шойгу надихнула росіян на мітинг в Парижі (фото)

Світлана Маніович витрачає тисячі євро на прикраси, дорогу автівку та закордонну віллу попри накладені на її чоловіка санкції. Російські розслідувачі з’ясували, як їй це вдається, та підбурюють людей вийти на протест.

Related video

Світлана Маніович, дружина заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, "випромінює багатство". Жінка володіє діамантами, хутрами та їздить на Ролс-ройсі. Західні санкції їй допомогло обійти фіктивне розлучення з чоловіком та ізраїльський паспорт. Про це заявила керівниця відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією" Марія Певчих.

Розслідувачі з’ясували, що Маніович орендує в Сен-Тропе віллу за 150 тисяч євро на місяць. Вона особисто отримує сережки вартістю 150 тисяч євро та каблучки вартістю 104 тисячі євро в одному з найдорожчих ювелірних магазинів Парижа.

Фото: Твітер Maria Pevchikh Фото: Твітер Maria Pevchikh

Нещодавно дружина заступника Шойгу була помічена на одному з найдорожчих зимових курортів світу — у Куршевелі.

Світлана Іванова в Куршевелі Фото: Українська правда

За даними "ФБК", Маніович має сукню Dolce&Gabbana за близько 60 тисяч євро та може дозволити собі комплект меблів XIX століття за 85 тисяч євро. У родини заступника голови Міноборони РФ достатньо грошей, щоб придбати додатковий Ролс-ройс, підкреслила Певчих.

"Один у них є в Москві, але оскільки вони так багато часу проводять на Французькій Рив'єрі, вони купили ще один там", — написала вона.

Ретро-автівка, за словами Певчих, стоїть у гаражі та протягом року чекає на Іванових.

Фото: Твітер Maria Pevchikh Фото: Твітер Maria Pevchikh Фото: Твітер Maria Pevchikh Фото: Твітер Maria Pevchikh Фото: Твітер Maria Pevchikh

Вже після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Маніович була у Європі. 17 березня минулого року, коли ЗС РФ знищували Маріуполь, жінка перебувала у Парижі, де забирала діаманти в ювелірній крамниці. Пізніше, 23 березня, в день обстрілу загарбниками Києва, Маніович відвідувала сина у Лондоні.

Розслідувачі стверджують, що уникати санкцій Маніович дозволяє отриманий незаконно ізраїльський паспорт та "превентивне" розлучення з Івановим.

Фото: Твітер Maria Pevchikh Фото: Твітер Maria Pevchikh

Заможне життя Світлани Маніович за кордоном: росіяни збираються виходити на мітинг

Стиль життя дружини заступника Шойгу обурив росіян. У соцмережах "Команди Навального" закликають людей виходити на протест 23 квітня в Парижі. Мітингувальники будуть вимагати від французької влади введення санкцій та арешту майна.

"Дружина заступника міністра оборони живе у Європі, поки чоловік вбиває людей в Україні та заробляє на цьому", — пише "Команда Навального".

В організації підготували плакати, з якими закликають росіян виходити на вулицю Парижа.

Фото: Команда Навального Фото: Команда Навального Фото: Команда Навального Фото: Команда Навального

Нагадаємо, минулого року розслідувачі з’ясували, що до повномасштабного вторгнення РФ сім’я Іванових проводила за кордоном більше часу, ніж в Росії. У 2018 році на святкування Дня народження Маніович у Туреччині подружжя витратило 178 тисяч євро.

Нещодавно німецьке видання проаналізувало, де побував справжній Володимир Путін, а де — його двійники. Розслідувачі стверджують, що лідер РФ має щонайменше два типи двійників, і не усім з них дозволено говорити.