Пиво — не шампанское: бельгийская таможня уничтожила партию пива из США (видео)
Власти Бельгии утилизировали 2352 банки пива Miller High Life, мотивируя это тем, что настоящее шампанское может быть только из винограда сортов "Шардоне", "Пино Нуар" и "Пино Менье".
Бельгийская таможня ликвидировала партию американского пива из-за того, что на банках была нанесена маркировка "The Champagne of Beers" (Пивное шампанское). Как сообщили 21 апреля обозреватели The Guardian, Комитет Шампанских вин (Comité Champagne) потребовал уничтожить 2 352 банки пива Miller High Life, поскольку термин "шампанское" должен использоваться только на бутылках игристого вина, изготовленного традиционным методом во французской провинции Шампань.
Дело в том, что настоящее шампанское — это французское игристое вино, которое может быть изготовлено только из винограда сортов "Шардоне", "Пино Нуар" и "Пино Менье", пишут журналисты. Поэтому Comité Champagne утверждает, что что этикетка "The Champagne of Beers" нарушает защищенное название "шампанское".
В материале отмечается, что компания Molson Coors Beverage, которая производит Miller High Life с 1903 года, начала использовать маркировку "Пивное шампанское" с 1969 года. Теперь же Комитет Шампанских вин решил разделаться с этой партией американского пива, которая следовала в Германию и была перехвачена в порту Антверпена в феврале. Таким образом несмотря на то, что пиво было произведено солидной американской компанией, в ЕС определили эту продукцию как контрафакт.
Комментируя ситуация генеральный администратор Главного таможенно-акцизного управления Бельгии Кристиан Вандерваерен сказал, что в течение года таможня проводит тысячи проверок по контролю маркировок различной продукции.
"Если подделка доказана, как в данном случае, мы также консультируемся друг с другом по поводу решения об уничтожении этих товаров и способа их уничтожения", — отметил он.
В то же время примечательно, что американская компания в настоящее время не экспортирует в ЕС пиво Miller High Life, а бельгийская таможня отказалась сообщить, кто заказал данную партию. Единственное о чем заявили в торговой организации, что покупатель в Германии был проинформирован об утилизации партии пива и не оспаривал решение.
Ранее сообщалось, Франция резко нарастила экспорт шампанского в страны Персидского залива после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В организации Comite Champagne такой шаг пояснили тем, что в Турции был замечен повышенный спрос на спиртное, который, вероятно, связан с увеличением числа российских граждан, бежавших из страны.