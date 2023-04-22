"Віддайте на благодійність": Кінг відреагував на присвоєння йому галочки верифікації в Twitter

Письменник виявив, що безплатно отримав платну підписку на твіттер, тому він запропонував власнику соцмережі Маску передати її відомій волонтерській організації.

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Відомий американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику соцмережі твіттер Ілону Маску віддати синю позначку верифікації українському благодійному фонду. Про це він написав у себе на сторінці.

У твіттері запровадили платну систему верифікації користувачів, яка коштує 8 доларів щомісячно. Стівен Кінг отримав синю галку безплатно. Ілон Маск написав йому у коментарях під дописом "Прошу, намасте".

Стівен Кінг виявив, що він має платну підписку на твіттері

"Думаю, що пан Маск має віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги для порятунку життя в Україні", — написав письменник.

Також він наголосив, що це коштує 8 доларів, тому Маск міг би дати позначку безплатно. Засновник українського фонду Сергій Притула відреагував на допис Стівена Кінга та подякував за цю пропозицію. Також він додав посилання на свою волонтерську організацію та закликав всіх помогти Україні боротися за свободу разом.

Допис Стівена Кінга та відповідь Сергія Притули

Варто зауважити, що письменник Стівен Кінг є активним прихильником демократів у Штатах, а Ілон Маск — прихильник республіканців. Тому між ними трапляються публічні конфлікти.

Нагадаємо, 28 січня Стівен Кінг звернувся до росіян через війну в Україні, на його думку, Путін повинен піти у відставку.

Фокус розбирався, чому знаменитості не хочуть платити Ілону Маску, та що не так з системою верифікації у Twitter.