"Отдайте на благотворительность": Кинг отреагировал на присвоение ему галочки верификации в Twitter

Писатель обнаружил, что бесплатно получил платную подписку на твиттер, поэтому он предложил владельцу соцсети Маску передать ее известной волонтерской организации.

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Известный американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу соцсети твиттер Илону Маску отдать синюю отметку верификации украинскому благотворительному фонду. Об этом он написал у себя на странице.

В твиттере была введена платная система верификации пользователей, которая стоит 8 долларов ежемесячно. Стивен Кинг получил синюю галочку бесплатно. Илон Маск написал ему в комментариях под сообщением "Прошу, намасте".

Стивен Кинг обнаружил, что у него есть платная подписка на твиттере

"Думаю, что господин Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, предоставляющий услуги для спасения жизни в Украине", — написал писатель.

Также он подчеркнул, что это стоит 8 долларов, поэтому Маск мог бы дать пометку бесплатно. Основатель украинского фонда Сергей Притула отреагировал на сообщение Стивена Кинга и поблагодарил за это предложение. Также он добавил ссылку на свою волонтерскую организацию и призвал всех помочь Украине бороться за свободу вместе.

Сообщение Стивена Кинга и ответ Сергея Притулы

Следует заметить, что писатель Стивен Кинг является активным сторонником демократов в Штатах, а Илон Маск — сторонник республиканцев. Поэтому между ними случаются публичные конфликты.

Напомним, 28 января Стивен Кинг обратился к россиянам из-за войны в Украине, по его мнению, Путин должен уйти в отставку.

Фокус разбирался, почему знаменитости не хотят платить Илону Маску, и что не так с системой верификации в Twitter.