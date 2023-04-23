33 мільйони євро: пляжний бар у Греції отримав рекордний штраф

Після виплати штрафу бар знесуть.

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Пляжний бар на грецькому острові Міконос отримав сукупний штраф, який становив рекордні 33 мільйони євро. Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Штраф поділяється на дві частини:

сума 22,5 мільйона євро стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд,

стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд, ще 11 мільйонів євро – за утримання їх на місці протягом тривалого часу.

Простіше кажучи, 22,5 мільйона власники отримали за сам факт будівництва, і потім за кожен рік, коли споруда залишалася на місці, набігло ще 11 мільйонів євро.

Попри сплату штрафу, споруди знесуть. Відповідний наказ, за інформацією ЗМІ, вже підписано. Наказ було видано за результатами перевірок, які здійснило Міністерство охорони навколишнього середовища. Площа під знесення перевищує 500 м.кв.

Власник має право оскаржити рішення про знесення протягом десяти днів.

3 квітня в Японії на 1,44 млн єн оштрафували 61-річного директора департаменту куріння на робочому місці.

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