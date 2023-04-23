33 миллиона евро: пляжный бар в Греции получил рекордный штраф

После уплаты штрафа бар снесут.

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Пляжный бар на греческом острове Миконос получил совокупный штраф, который составил рекордные 33 миллиона евро. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Штраф делится на две части:

сумма в 22,5 миллиона евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений,

касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений, еще 11 миллионов евро – за содержание их на месте.

Проще говоря, 22,5 миллиона владельцы получили за сам факт строительства в неположенном месте, и потом за каждый год, когда сооружение оставалось на месте, набежало еще 11 миллионов евро.

Несмотря на уплату штрафа, сооружения снесут. Соответствующий приказ, по информации СМИ, уже подписан. Приказ был издан по результатам проверок, которые осуществило Министерство охраны окружающей среды. Площадь под снос превышает 500 квадратных метров.

Владелец имеет право обжаловать решение о сносе в течение 10 дней.

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