"Це буде чудовий рік": чим викликана нова золота лихоманка в США (фото)

Золотошукачі, яким у минулому доводилося годинами порпатися в ґрунті, щоб знайти дорогоцінні самородки, зараз насолоджуються золотою жилою після того, як паводкові води змили осад у річці Сьєрра.

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У США штат Каліфорнія переживає нову золоту лихоманку, спричинену рекордною кількістю опадів у січні. Про це пише The Telegraph.

Золотошукачі, яким у минулому доводилося годинами порпатися в ґрунті, щоб знайти дорогоцінні самородки, зараз насолоджуються золотою жилою після того, як паводкові води змили осад у річці Сьєрра. Зазвичай для цього старателі використовують потужні шланги.

"Це буде чудовий рік", — сказав Тоні Вотлі, президент клубу шукачів скарбів "Золота країна", в інтерв'ю газеті New York Times.

Золото приблизно в 19 разів щільніше за воду, і його зазвичай знаходять, просіюючи легкий ґрунт за допомогою сита.

Низка великих компаній має намір відновити великомасштабний видобуток у Каліфорнії Фото: The New York Times

"Неможливо сказати, скільки золота ще залишилося в Каліфорнії. Геологія штату надто складна. Проте золота залишилося достатньо, щоб комерційні шахти активно його видобували", — сказав Дон Драйсдейл, представник Департаменту охорони природи Каліфорнії, в інтерв'ю газеті San Francisco Chronicle.

Каліфорнія стала синонімом слова золото з того часу, як у 1848 році в містечку Саттерс Мілл, неподалік від річки Сакраменто, було виявлено перший великий видобуток. Наступного року близько 80 000 шукачів удачі, відомих як "сорок старателів", приїхали до цього району, а до 1853 року чисельність населення зросла до 250 000 осіб.

Золото приблизно в 19 разів щільніше за воду, і його зазвичай знаходять, просіюючи легкий ґрунт за допомогою сита Фото: The New York Times

Золотошукання процвітало десятиліттями, поки вартість металу не знизилася, особливо після того, як 1913 року Федеральна резервна система встановила ціну на чисте золото на рівні 20,67 долара за унцію. Шахти закрилися, оскільки в 1940-х роках у США перейшли на виробництво в умовах воєнного часу.

Але останніми роками ціна на золото різко зросла, досягнувши в листопаді минулого року п'ятимісячного максимуму, і низка великих компаній має намір відновити великомасштабний видобуток у Каліфорнії.

Раніше Фокус писав, що вчені розповіли, чому люди використовували саме золото як валюту. Дослідники вважають, що саме хімічні властивості цього металу дозволили йому стати одним із найпопулярніших і найдорожчих.

Також повідомлялося, що вчені вважають, що золоту в нашій галактиці щонайменше 10 млрд років.