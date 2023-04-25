Паралізований британець вилікувався завдяки прослуховуванню музики, — ЗМІ

За словами журналістів, Ієн Палмер не вірив, що нова музична терапія допоможе йому впоратися з наслідками рідкісної хвороби. Однак після щовечірнього співу чоловік знову зміг ходити та спілкуватися із сім'єю.

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71-річний Ієн Палмер, який проживає в місті Блекпул, графство Ланкашир (Великобританія), завдяки прослуховуванню музики гурту The Carpenters зміг подолати рідкісне захворювання, яке викликало майже повний параліч. Про це розповідає The Mirror.

У червні 2022 року чоловік зіткнувся із синдромом Гійєна-Барре. Це гостре аутоімунне запальне захворювання викликає слабкість м'язів, порушення чутливості та проблеми з нервовою системою. Внаслідок цього захворювання британець провів у лікарні сім місяців, не в змозі нормально ходити та розмовляти.

За словами Ієн Палмера, він був налаштований скептично, коли медики запропонували "революційну" музичну терапію, що включає співи та вправи на уважність при прослуховуванні його улюблених мелодій. Однак щось у пісні The Carpenters зачепило його, і після щовечірнього виконання їхніх хітів він тепер може проходити дві милі (трохи більш як 3 км) на день і спілкуватися з сім'єю.

"Однією з моїх цілей було пройти через парадні двері, і тепер я проходжу 3 км на день. Поліпшення голосу не входило до мого списку, тому що я вважав його не кращим. Я дізнався, що музика не схожа на інші методи лікування, оскільки вона відкриває всі можливості мозку", — розповів британець.

Музика гурту The Carpenters допомогла чоловікові стати на ноги Фото: brit

Видання зазначає, що чоловіка перевели до Центру неврологічної допомоги Сью Райдер у Престоні (Велика Британія), де медики навчили його співати. Терапевт Ієна, Клер, навчила пенсіонера техніці уважності.

"Вона хотіла, щоб я міг під щось розслабитися, і, перебуваючи у певному віці, я вибрав The Carpenters. Коли в Сью Райдер вперше запропонували музичну терапію, я сказав: "Що це дасть?". Я типова північна людина і подумав: "Що мені зробить дівчина з гітарою?" Змусить мене ходити до спортзалу? Але Клер пояснила мені процес. Вона навчила мене співати та правильно дихати", — розповів Ієн Палмер.

Після успішного курсу терапії британець повернувся додому, де проводить час зі своєю родиною.

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