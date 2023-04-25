Парализованный британец исцелился благодаря прослушиванию музыки, - СМИ

По словам журналистов, Иэн Палмер не верил, что новая музыкальная терапия поможет ему справиться с последствиями редкой болезни. Однако после ежевечернего пения мужчина вновь смог ходить и общаться с семьей.

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71-летний Иэн Палмер, проживающий в городе Блэкпул, графство Ланкашир (Великобритания), благодаря прослушиванию музыки группы The Carpenters смог побороть редкое заболевание, которое вызывало почти полный паралич. Об этом рассказывает The Mirror.

В июне 2022 года мужчина столкнулся с синдромом Гийена-Барре. Это острое аутоиммунное воспалительное заболевание вызывает слабость мышц, нарушение чувствительности и проблемы с нервной системой. В результате этого заболевания британец провел в больнице семь месяцев, не в состоянии нормально ходить и разговаривать.

По словам Иэн Палмера, он был настроен скептически, когда медики предложили "революционную" музыкальную терапию, включающую пение и упражнения на внимательность при прослушивании его любимых мелодий. Однако что-то в песне The Carpenters зацепило его, и после ежевечернего исполнения их хитов он теперь может проходить по две мили (чуть больше 3 км) в день и общаться с семьей.

"Одной из моих целей было пройти через парадную дверь, и теперь я прохожу 3 км в день. Улучшение голоса не входило в мой список, так как я считал его неловким. Я узнал, что музыка не похожа на другие методы лечения, поскольку она открывает все возможности мозга", — рассказал британец.

Музыка группы The Carpenters помогла мужчине встать на ноги Фото: The Mirror

Издание отмечает, что мужчину перевели в Центр неврологической помощи Сью Райдер в Престоне (Великобритания), где медики научили его петь. Терапевт Иэна, Клэр, научила пенсионера технике внимательности.

"Она хотела, чтобы я мог под что-то расслабиться, и, будучи в определенном возрасте, я выбрал The Carpenters. Когда в Сью Райдер впервые предложили музыкальную терапию, я сказал: "Что это даст?". Я типичный северный человек и подумал: "Что мне сделает девушка с гитарой? Заставит меня ходить в спортзал? Но Клэр объяснила мне процесс. Она научила меня петь и правильно дышать", — рассказал Иэн Палмер.

После успешного курса терапии британец вернулся домой, где проводит время со своей семьей.

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