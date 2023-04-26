Вогонь знищив 92 будинки: у селищі РФ масштабна пожежа, людей евакуювали (фото, відео)

У селищі Сосьва розгорілася масштабна пожежа, яка охопила територію у 2 тисячі квадратних метрів. Під завалами одного зы знищених вогнем будинків рятувальники знайшли першу жертву — 62-річного Юрія Жиліна.

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У селищі Сосьва (Свердловська область РФ) пожежники не можуть загасити вогонь, який знищує будинки людей та їхні особисті речі. Про це пише ТАСС.

Медіа, посилаючись на власні джерела в МНС, повідомило, що станом на у селищі Сосьва згоріло вже понад десяток будинків та підсобних будівель. А вогонь перекинувся на селище Вісім.

Крім того, від вогню постраждало і селище Таєжний. Рятувальники інформують про те, що у селищі вогонь знищив 21 будинок. За словами МНСників, 16 із них були житловими. З Таєжного вже евакуювали 27 осіб, у тому числі трьох дітей.

Дещо пізніше з'явилася інформація про те, що МНС Росії направило гелікоптер та угруповання пожежників на гасіння пожежі в селище Сосьва у Свердловській області.

Через кілька годин у селищі Сосьва налічувалося вже 50 будинків, які вогонь або зробив непридатними для життя, або знищив повністю.

У регіоні через масштабні пожежі запровадили надзвичайний стан, а на місце інциденту перекинули пожежну авіацію. У профільному міністерстві кажуть, що таку велику пожежу спровокували вітер із поривами 20 метрів за секунду і суха рослинність, що залишилася після осені.

Своєю чергою росЗМІ зі слів МНСників писали вже про 92 пошкоджені при пожежі житлові будинки.

Крім того, медіа стало відомо про першу жертву масштабної пожежі: з-під завалів будинку співробітники МНС дістали неживого чоловіка. Ним виявився 62-річний Юрій Жилін, якого завалило зруйнованим вогнем будинком. Чолові ктільки вчора відсвяткував свій день народження.

Пожежники намагаються загасити вогонь, але він поширився на 2 тисячі квадратних метрів. Рятувальники кажуть, що від селища практично нічого не лишилося.

Полум'я знищило як житлові будинки людей, так і лікарню, школу та навіть виправну колонію. Звідти спішно евакуювали 200 осіб.

Місцева мешканка, з якою поспілкувалися журналісти росЗМІ, припустила, що пожежа виникла на одній із пилорам у місті.

"Кажуть, з якоїсь пилорами все почалося сьогодні. Все ще горить, згоріло багато будинків, магазини, школа та лікарня управлінська. Горить усе. Вертоліт літав — і більше не видно", — розповіла жінка.

Росмедіа Mash підтверджує цю думку. За інформацією медіа, пожежа почалася біля ЛІУ-23. Спочатку спалахнула трава, потім полум'я перекинулося на споруди.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що на Забайкаллі сотня рятувальників не може загасити пожежу на селі. У російському селі Баляга у вівторок спалахнула масштабна пожежа, з наслідками якої не справляється сотня рятувальників та десятки одиниць спеціальної техніки. Згоріли 6 житлових та ще дві нежитлові будівлі.

А 22 квітня у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа у цеху з утилізації відходів. Зайнялося підприємство, де росіяни переробляли пластик і гуму, зокрема автомобільні покришки. Площа загоряння становила 1500 квадратних метрів.