"Шанс один на 22 мільйони": собака врятував тяжко хвору жінку (фото)

Люсі Хамфрі зіткнулася з нирковою недостатністю, і їй повідомили, що без нової нирки вона може померти. Жінку врятував її собака на прізвисько Інді, який допоміг відшукати ідеально сумісного донора.

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44-річна Люсі Хамфрі з Уельсу, була врятована завдяки своєму собаці на прізвисько Інді, який знайшов "ідеального" донора нирки для своєї хазяйки, що помирає з ймовірністю один до 22 мільйонів. Про це розповідає Daily Mail.

Жінка, яка страждала на вовчак протягом 15 років (захворювання, що викликає запалення серця, легень, печінки, нирок і суглобів), зіткнулася з нирковою недостатністю, і їй повідомили, що без нової нирки вона може померти.

Коли Люсі та її коханий, 49-річний Сенід Оуен, вирушили провести день на пляжі, їхній доберман підбіг до незнайомої жінки й не хотів дати їй спокій. Хамфрі, якій залишалося жити лише п'ять років, попросила вибачення перед 40-річною Кеті Джеймс, і вони почали спілкуватися. Жінка до якої підбігла Інді, дізналася, що Люсі чекає на життєво важливу операцію з пересадки нирки, і повідомила, що щойно стала в регістр донорів.

Завдяки успішному проведенню операції Люсі тепер повністю відновилася Фото: Daily Mail

Пара обмінялася номерами телефонів після того, як Кеті Джеймс сказала, що з радістю віддасть свою нирку будь-кому, хто її потребує.

"Вона пройшла всі тести, і виявилося, що вона ідеально підходить. Це було дивно — Інді майже відчула та вибрала її. Хірург сказав нам, що шанс знайти ідеальну пару — один на 22 мільйони, і це те, що мені було потрібно", — Розповіла Люсі.

3 жовтня 2022 року в Університетській лікарні Уельсу в Кардіффі було виконано трансплантацію у жінок.

Завдяки успішному проведенню операції, Люсі тепер повністю відновилася та веде звичайне життя.

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