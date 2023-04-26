"Шанс один на 22 миллиона": собака спасла тяжело больную женщину (фото)

Люси Хамфри столкнулась с почечной недостаточностью, и ей сообщили, что без новой почки она может умереть. Женщину спасла ее собака по кличке Инди, которая помогла отыскать идеально совместимого донора.

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44-летняя Люси Хамфри из Уэльса, была спасена благодаря своей собаке по кличке Инди, которая нашла "идеального" донора почки для своей умирающей хозяйки с вероятностью один к 22 миллионам. Об этом рассказывает Daily Mail.

Женщина страдавшая волчанкой в течение 15 лет (заболевание, вызывающее воспаление сердца, легких, печени, почек и суставов), столкнулась с почечной недостаточностью, и ей сообщили, что без новой почки она может умереть.

Когда Люси и ее возлюбленный, 49-летний Сенид Оуен, отправились провести день на пляже, их доберман подбежал к незнакомой женщине и не хотел оставлять ее в покое. Хамфри, которой оставалось жить всего пять лет, извинилась перед 40-летней Кэти Джеймс, и они начали общаться. Женщина к которой подбежала Инди, узнала, что Люси ожидает жизненно важную операцию по пересадке почки, и сообщила, что только что встала в регистр доноров.

Благодаря успешному проведению операции, Люси теперь полностью восстановилась Фото: Daily Mail

Пара обменялась номерами телефонов после того, как Кэти Джеймс сказала, что с радостью отдаст свою почку любому, кто в ней нуждается.

"Она прошла все тесты, и оказалось, что она идеально подходит. Это было удивительно — Инди почти вычислил ее и выбрала ее. Хирург сказал нам, что шанс найти идеальную пару — один на 22 миллиона, и это то, что мне было нужно", — рассказала Люси.

3 октября 2022 года в Университетской больнице Уэльса в Кардиффе была выполнена трансплантация у женщин.

Благодаря успешному проведению операции, Люси теперь полностью восстановилась и ведет обычную жизнь.

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